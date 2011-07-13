جزئیات حادثه امروز در پالایشگاه نفت تهران

محسن قدیری در گفتگو با مهر در درباره جزیئات حادثه پیش از ظهر امروز پالایشگاه نفت تهران، گفت: به دلیل انجام تعمیرات در سوئیچ برق یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران، سه نفر از کارکنان این مجموعه نفتی دچار سوختگی شده اند.

مدیر عامل پالایشگاه نفت تهران با اعلام اینکه در حال حاضر وضع عمومی حادثه دیدگان پالایشگاه تهران مطلوب است، تصریح کرد: سه نفر از کارکنان حادثه دیده برای مداوا به بیمارستان متقل شده اند، ضمن اینکه این حادثه منجر به کشته شدن هیچ کدام از کارمان پالایشگاه تهران نشده است.

وی با بیان اینکه سه نفر از حادثه امروز پالایشگاه نفت تهران منجر به سوختگی 60 تا 10 درصد سوختگی کارکنان این مجموعه شده است، اظهار داشت: بررسی دلایل بروز این حادثه در حال بررسی است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.