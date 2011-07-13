تعیین سهم آبی تالابها و باتلاقها/ اجرای 200 پروژه تصفیه فاضلاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر مجید نامجو پیش از ظهر سه شنبه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس برنامه ریزی و کنترلی که در وزارت نیرو انجام می شود این میزان سهم آبی حتما به تالاب ها اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: اما وزارت نیرو به این کار بسنده نکرده و با توجه به دانش فنی که در حال تکمیل کردن آن هستیم اقدام به بارور سازی ابرها کرده است.

نامجو با اشاره به اینکه افزایش بارندگی با بارور کردن ابرها جزو برنامه های وزارت نیرو است گفت: بدون شک این اقدام تاثیر خود را در حفظ و حراست از منابع آبی تالاب ها خواهدداشت.

وزیر نیرو افزود: 85 درصد دلیل کاهش منابع آبی دریاچه ارومی پدیده خشکسالی است که حدود یک دهه کشور درگیر آن است.

به گفته نامجو وزارت نیرو بر اساس دستورالعمل های ستادی که به دستور رئیس جمهور برای حفظ دریاچه ارومیه تشکیل شده تصمیمات خوبی اخذ کرده که یکی از آن تصمیمات متوقف کردن طرح هایی است که در بالادست پروژه دریاچه ارومیه تعریف شده اما هنوز آغاز نشده است.

نامجو اظهار داشت: امیدواریم امسال طرح جامع مدیریت آب تکمیل و به دست وزارت نیرو برسد تا بر اساس آن برای پروژه های یاد شده تصمیم گیری شود.

وی در ادامه به پروژه های تصفیه فاضلاب در کشور اشاره کرد و گفت: به طور کلی سابقه اجرایی این پروژه ها در کشور ما بیش از 20 سال نیست در حالی که مردم و نمایندگان به طور مستقل درخواست اجرای سریع طرح های فاضلاب شهری و روستایی را دارند.

به گفته نامجو، در حال حاضر بیش از 200 پروژه تصفیه فاضلاب در کشور در حال اجراست.

وی از صاحبان صنایع که در نمایشگاه حضور داشتند درخواست کرد به ایجاد هر چه سریعتر تصفیه خانه در کارگاههای خود اقدام کنند.