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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

حسینی :

معاملات بورس نفت از انحصار خارج شد

معاملات بورس نفت از انحصار خارج شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با عرضه نفت خام در بورس معاملات این محصول اقتصادی از انحصار خارج شد، گفت: انحصار تجارت دولت در اقتصاد هم شکسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس‌الدین حسینی امروز در مراسم راه اندازی بورس بین‌المللی نفت، خطاب به علی‌آبادی سرپرست وزارت نفت که رئیس کمیته ملی المپیک است، گفت: امروز با راه‌اندازی بورس نفت، کار المپیکی در صنعت نفت کشور صورت گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که سالها برای راه‌‌اندازی بورس نفت در کشور تلاش شده است، گفت: از ابتدای تشکیل دولت نهم یکی از مطالبات و مصوبات دولت راه‌اندازی بورس نفت بوده است.

وی با بیان اینکه در راه‌اندازی بورس نفت از معاملات فیزیکی به سمت معاملات سلف پیش می‌رویم، گفت: تبدیل این بورس به یک بورس منطقه‌ای و بین‌المللی شدنی است.

به گفته حسینی تجارت نفت یکی از بزرگترین عرصه‌های فعالیت اقتصادی در کشور دولت نیز با عرضه نفت خام در بورس از انحصار چشم پوشی کرد و فرصت را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد.

وی از زمینه سازی‌های صورت گرفته برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور از جمله بورس نفت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که فعالان بخش خصوصی از این فرصت استفاده کنند.

رئیس شورای عالی بورس بر نگاه توسعه‌ای به نفت و سرمایه گذاری در این صنعت تاکید کرد و گفت: اگر در آینده معاملات سلف در بورس راه اندازی شود تامین مال به راحتی انجام خواهد شد.

وی گفت: راه اندازی بورس نفت در دوران حضور مسعود میرکاظمی در وزارت نفت شتاب گرفت و در دوره علی آبادی سرپرست وزارت نفت به نتیجه رسید.

حسینی  خطاب به مطبوعات تاکید کرد:‌ برای انجام کارهای بزرگ در کشور نیازمند قدمهای بزرگ هستیم و رسانه ها با قلم و نظرات خود از این گونه کارهای ملی حمایت کنند.

کد مطلب 1358824

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