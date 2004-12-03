فصل آينده جوانگرايي مي كنيم// هاشميان تا يك سال فرصت دارد

گروه ورزشي "مهر": مربي 51 ساله بايرن از زندگي در شهر مونيخ خوشحال است ودر اين مصاحبه بلند با حوصله به سوالات خبرنگار سايت اختصاصي باشگاه بايرن مونيخ پاسخ مي دهد.:

آقاي ماگات تيم فوتبال بايرن همان طور كه انتظار مي رفت در اين چند بازي آخر عملكرد خوبي داشت آيا از نحوه حركت اين تيم راضي بوديد؟

من از روزي كه به بايرن ملحق شدم عليرغم چند هفته نخست كه نمي توانستيم در بازي هاي خود نتيجه بگيريم از حضور در اين باشگاه رضايت داشتم. به هر حال در هفته هاي اوليه تيم ما تحت فشار بود و به همين خاطر نمي توانستيم به نتايج دلخواه دست پيدا كنيم.



تيم شما اغلب به دليل تاكتيكي كه از سوي شما اتخاذ مي شد با مشكل مواجه مي شد .آيا فكر نمي كنيد برخي از بازيكنان تيم بايرن شجاعت ارائه اين تاكتيك ها را نداشتند؟

نه اين ربطي به شجاعت ندارد. تيم بايرن چندين سال تحت رهبري يك مربي ديگر بود و بنابراين به طور خودكار با يك شيوه معمول به ميدان مي رفت. هر مربي فلسفه خودش را دارد و پس از مدتي همه چيز به حالت عادي در مي آيد. هر مربي جديد ايده هاي جديدي هم دارد و كار كردن با تيمي كه اصلا مربي نداشته به مراتب ساده تر از كار كردن با تيمي است كه 6 سال از يك مربي سود مي جسته چراكه تغييرات مستلزم صرف زمان است. تيم بايرن فصل گذشته دوم شد و به همين دليل بازيكنان تيم در آغاز اين فصل نياز به زمان داشتند تااعتماد به نفس خود را بازيابند و به همين خاطر بود كه ما در ابتداي فصل با مشكلاتي مواجه بوديم.

بايرن در حال حاضر در بوندس ليگا وضعيت خوبي دارد. شما بالاتر از تيم هاي شالكه ، ولفسبورگ و اشتوتگارت ايستاده ايد. فكر مي كنيد اصلي ترين رقيب شما در رقابت هاي امسال چه تيمي باشد؟

ما تنها 3 امتياز ازشالكه بالاتريم و اين نمي تواند اندوخته مطمئني به حساب بيايد. اما نسبت به تيم هاي ولفسبورگ و برمن تا حدودي خيالمان راحت است.

قرارداد 6 بازيكن بايرن در فصل تابستان به پايان مي رسد. آيا قصد داريد جوانان را وارد اين چرخه كنيد؟

مي توانم تصور كنم يكي دو باريكن در فصل تابستان از تيم ما جدا مي شوند. هرچند كه در اين ارتباط هنوز هيچ چيز قطعيت پيدا نكرده با اين حال قصد داريم در فصل آينده تيم جوان تري را راهي رقابت ها كنيم.

آيا وقتي رهبري بايرن را به دست گرفتيد به فصل آينده فكر مي كرديد؟

نه، من آن قدر گرفتاري داشتم كه نمي توانستم به مسابقات فصل آينده فكر كنم و فكر هم نمي كنم كه خيلي فوريت داشت. ما نمي توانيم به اين زودي تصميم بگيريم چراكه اين گونه چيزها زمان مي برد. به عنوان مثال وحيد هاشميان بايد 6 ماه از زمان حضورش در بايرن مونيخ بگذرد تا بتواند خودش را نشان دهد. اين زمان تا يك سال هم قابل تغيير است. اين را مي دانم كه بايد نسبت به بعضي بازيكنان صبوري نشان داد.



