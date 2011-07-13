به گزارش خبرگزاری مهر،‌ فیلم سینمایی "بی سلاح" به کارگردانی ویلیام فیلیپس محصول سال 2010 کانادا پنجشنبه 23تیر ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش می‌¬شود. این فیلم با بازی پل گروس درباره " مونتانا کید " خلافکاری است که توسط گروهی از تبهکاران تحت تعقیب قرار دارد. او که از سوی دولت آمریکا محکوم به اعدام شده است در آخرین لحظات از مرگ نجات می‌یابد، اما به دلیل خطای ردیابی اسبش به جای غرب از شمال (کانادا) سردرمی‌آورد.

فیلم سینمایی "موج گرما" به کارگردانی گریگور اشنیتزر محصول سال 2008 کشور آلمان پنجشنبه 23 تیر ساعت 22 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. این فیلم درباره دکتر "مارتینا فشنر" متخصص در زمینه هیدرولوژی (آب شناسی ) است. تحقیقات گسترده او نشان می‌دهد که آلمان با تهدید کم آبی درصورت تغییرات جوی روبروست. او تلاش می‌کند نتیجه تحقیقات خود را به مسئولان امور ارائه داده و آنان را نسبت به خطرات احتمالی آگاه نماید. سوزانا سایمون درفیلم سینمایی "موج گرما" به ایفای نقش پرداخته است.

فیلم سینمایی "گنج‌های سیرا مادره" پنجشنبه 23 تیر ساعت 24 دقیقه بامداد ازشبکـه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم داستان چند نفرجوینده طلا است که در مکزیک به جستجوی طلا می‌روند.گرچه به طلا دست می‌یابند، ولی به خاطر حرص و طمع، زندگیشان به فاجعه تبدیل می‌شود. همفری بوگات و والترهیوستن در این فیلم محصول سال 1948 کشور آمریکا به کارگردانی جان هیوستن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم تلویزیونی "آخرین مهلت" جمعه 24 تیر ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم درباره دکترصالح معتمدی ازجوانان نخبه دانشگاهی است که به همراه تیم تحقیقاتی خود پس از دو سال تلاش شبانه روزی موفق شده است دستگاه نانو فیلترایون (تصفیه آب بوسیله فن آوری نانو) طراحی و در پایلوت آزمایشگاهی آماده ساخت کند. وقوع یک آلودگی ناخواسته در بستر یکی از رودخانه‌های تصفیه آب شهری باعث می‌شود تا مسئولین به دکترصالح فشاربیاورند. آشا محرابی و پویا امینی در "آخرین مهلت" به کارگردانی حسن لفافیان و تهیه‌کنندگی مجید یوسفی بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "دائی هانس" به کارگردانی میکائیل ریندل و تهیه‌کنندگی نانی اربن پنجشنبه 23 تیر ساعت 14:30 در قالب برنامه "سینما آفتاب" از شبکـه دو سیما پخش می‌¬شود. درخلاصه داستان فیلم خواهید دید: هانس هربست یک متخصص تعمیرات و مکانیک خودروهای قدیمی است که در کارش ازشهرت و اعتباربالایی برخوردار است. هانس مرد بسیارجدی و عبوسی است که به دلیل جدایی از همسرش، به تنهایی زندگی می‌کند و تقریبا هیچکس تحمل اخلاق سرد و بی روح او را ندارد و خود او نیز تنهایی را ترجیح می‌دهد. فریتزکارل، تینا رولند و النا لیگ در فیلم سینمایی "دائی هانس" محصول سال 2009 آلمان بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "روش جنگ" 20 دقیقه بامداد پنجشنبه 23 تیر از شبکه دو پخش خواهد شد. این فیلم درباره دیوید ولف است که همراه با دو نفر برای عملیات سری به خاورمیانه می‌روند و بعد از انجام عملیات و طی گذشت مدتی به کشور بازمی‌گردند، ولی در هنگام ورود به واشنگتن توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شود. ج . سیمونس و کوبا گودینگ در فیلم سینمایی "روش جنگ" به کارگردانی جان کارتر و تهیه کنندگی رابرت بالن تین محصول سال 2006 آمریکا به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "رامونا و بیزوس" به کارگردانی الیزابت آلن و تهیه کنندگی دنیس دی نوی جمعه 24 تیر ساعت 17:30 ازشبکه دو سیما پخش می‌شود. داستان فیلم با بازی سلنا گومز،جوئی کینگ و سیرا مک کورمیک درمورد رامونا دختر کوچک و دوست داشتنی است که خیال پردازی‌های او زبانزد عام است.خانواده کوییمبی به تازگی به دلیل این که پدر خانواده شغل خود را از دست داده است دچار مشکلات مالی شده‌اند به نحوی که مادر خانواده با زحمت شغلی پاره وقت پیدا می‌کند تا بتواند مانع از فروپاشی خانواده شود. فیلم سینمایی "رامونا و بیزوس" محصول سال 2010 آمریکا است.

فیلم تلویزیونی "پس از پایان" به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل و تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت‌کشیان جمعه 24 تیر ساعت 23 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم آمده: مریم صدر که مبتلا به بیماری دیابت است، به همراه دوستش رویا درحال اسباب کشی و نقل مکان به آپارتمان جدیدی است. مریم به خاطر مقصر دانستن همسر خود بهنام در تصادفی که بهنام راننده بوده و منجربه مرگ پدرش و آسیب دیدگی خودش شده، از او طلاق می‌گیرد و همچنین از خانه پدری خود نقل مکان می‌کند، تا به نحوی گذشته خود را فراموش کند. آتنه فقیه نصیری، بهناز جعفری ، نیما رییسی و فرخ نعمتی دراین فیلم به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی "بازرس مورس" پنجشنبه 23 تیر ساعت 16:15 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم با پیدا شدن جسد بی سر و دست و پایی در رودخانه ، بازرس مورس با دستیارش دنبال قاتل به دانشگاه رفته تا از اساتید و رئیس دانشگاه تحقیقاتش را انجام دهد. اما قتل دیگری صورت می‌گیرد. جوهان توان و کوین واتلی درفیلم سینمایی "بازرس مورس" به کارگردانی هربرت ویس محصول سال 2000 آمریکا و انگلستان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی "کلید ازدواج" به کارگردانی داود موثقی و تهیه‌کنندگی خسرو امیرصادقی پنجشنبه 23 تیر ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم با بازی علیرضا خمسه ، نادر سلیمانی و فاطمه صامتی آمده: جوانی برای سیزدهمین بار به خواستگاری می‌رود. او که از دفعات مراجعه برای خواستگاری تجربیاتی اندوخته است، سعی می‌کند با رفع همه اشتباهات گذشته و فراهم کردن امکانات لازم این بار موفق شود.

فیلم سینمایی "فرار بزرگ" به کارگردانی جوهان استورکس پنجشنبه 23 تیر ساعت 24 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. درخلاصه داستان فیلم سینمایی "فرار بزرگ" با بازی استیون مک کویین وجیمز گارنرآمده: هفتاد و شش زندانی انگلیسی در کشور آلمان نقشه‌ای برای فرار می‌کشند و تونل زیرزمینی می‌کنند، اکثر آنها دستگیر می‌شوند و عده کمی هم فرار می‌کنند. فیلم سینمایی "فراربزرگ" محصول سال 1963 کشور آمریکا است.

فیلم سینمایی "پادشاه دیوانه 1" به کارگردانی دیوید کارسون محصول سال 2000 کشورهای آلمان، انگلیس و آمریکا جمعه 24 تیر ساعت 15 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. داستان درباره ورجینیا دختر جوانی است که با پدرش در کنار پارکی سرسبز زندگی می‌کند. مادرش آن‌ها را در زمانی که 7 ساله بوده ترک کرده است. او دریک شب به طور اتفاقی از دیوار زمان عبور می‌کند و به دوران فرمانروایی شاهزاده وندل می‌رود. کیمبرلی ویلیامز،پاسلی واسکوت کوهن درفیلم سینمایی "پادشاه دیوانه 1" بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "خروس جنگی" جمعه 24 تیر ساعت 19 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. داستان فیلم سینمایی "خروس جنگی" درباره زن و شوهری است که تصمیم می‌گیرند مدتی جایشان را با هم عوض کنند. قرار گرفتن در جایگاه یکدیگر برای هر کدام ماجرایی را به وجود می‌آورد. مریلا زارعی، رضا عطاران و کیومرث ملک‌مطیعی در فیلم سینمایی "خروس جنگی" به کارگردانی سید مسعود اطیابی بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "الماس13" جمعه 24 تیر ساعت 20:30 در قالب برنامه "سینما 4" از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. در این فیلم با بازی آسیا آرجنتو، الیور مارشال و جرارد دیپاردیو می¬بینیم مت مأمور پلیسی است که درمی‌یابد بهترین دوستش فرانک که رابطه دوستی‌اش با او به سال‌ها پیش بازمی‌گردد، با سوءاستفاده از موقعیتش در نیروهای پلیس، تبدیل به یکی ازبزرگترین عوامل توزیع و فروش و همچنین حمل‌ و نقل مواد مخدر در شهر شده است. این فیلم محصول کشورهای فرانسه و بلژیک در سال 2009 به کارگردانی گیـلـز بهـات و تهیه کنندگی چارلزجیلی برت ساخته شده است.

فیلم سینمایی "ما از آینده‌ایم" 40 دقیقه بامداد روز جمعه 24 تیر به کارگردانی آندری مالییوکو ازشبکه تهران پخش خواهد شد. این فیلم درباره چهار پسرجوان است که به طوراتفاقی به زمان جنگ جهانی دوم بازگشته و خود را درگیرحوادث آن می‌بینند، آنها تلاش فراوان کرده تا با به دست آوردن نشانه‌ای بازگردند. فیلم سینمایی "ما از آینده‌ایم" محصول سال 2008 کشور روسیه در ژانر درام، ماجراجویی، فانتزی و جنگی ساخته شده است.

فیلم سینمایی "پیمان" جمعه 24 تیر ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می¬‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: تیت یک محکوم به حبس ابد درحین انتقال به زندان با کمک دوستش، مارشال را می‌کشد و می‌گریزد. مت و کلانتر به دنبال یافتن تیت رهسپار می‌شوند. تیت به خانه مت می‌رود و به انتقام کشته شدن برادرش توسط مت، زن و دختر مت را می‌کشد. مت به دنبال انتقام از تیت پایش به شهر دیگری کشیده می‌شود. لوک پری ، سی توماس هاول و کیم کوتس در این فیلم به کارگردانی آرماند ماسترویانی محصول سال 2008کشورآمریکا بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "یک تیر و دو نشان" به کارگردانی اسماعیل میهن دوست و تهیه‌کنندگی محرم علی کلیج جمعه 24 تیرماه ساعت 13:30 از سیمای استان‌ها پخش می‌‌شود. این فیلم درباره محمود مهندس نفت و اهل آبادان است. او به خاطر کارش مدام بین آبادان و تهران درسفر است. محمود مرادی خانواده دوست است و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد در تعطیلات پیش رو مرخصی بگیرد تا خانوادگی به مسافرت بروند. رویا افشار، معصومه بافنده، شهنام شهابی، مهدی پرویش و اسماعیل محرابی در فیلم تلویزیونی "یک تیر و دو نشان" بازی کرده‌اند.