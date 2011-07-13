به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در مراسم راه اندازی بورس بین المللی نفت گفت: فاز اول بورس راه اندازی بورس نفت از سال 86 آغاز شده است و در طول زمان کالاهای دیگری در این بورس عرضه شده اند.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به معاملات 2 هزار میلیارد تومانی بورس نفت طی سه ماهه اول سال جاری، افزود: این میزان از معاملات در بورس نفت نشان دهنده توسعه حجم معاملات و نشان از عزم دولت برای انجام معاملات در این بورس بود.

وی با بیان اینکه بورس بین المللی نفت بر مبنای مدل اسلامی طراحی شده است، اظهارداشت: به تدریج بورس نفت به بورس مدرن در منطقه تبدیل خواهد شد و مرجعی برای تعیین قیمت مناسب در منطقه خواهد بود.

صالح آبادی از آمادگی پذیرش معاملات نفتی سایر کشورها از جمله نفت خام در بورس بین المللی نفت ایران خبر داد و گفت: سایر کشورها در صورت تمایل می توانند در این بازار عرضه داشته باشند در عین حال خریداران بین المللی نیز می توانند در این بورس حضور یابند.

به گفته وی، بورس نفت ایران به بازاری برای عرضه و معاملات نفت خام سایر کشورها تبدیل خواهد شد در عین حال وزارت نفت موظف به عرضه 50 هزار بشکه نفت خام در این بورس شده است اما این میزان در آینده افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بانک مرکزی مساعدت لازم را در مورد مسائل ارزی با بورس بین المللی نفت خواهد داشت، سیاست اصلی دولت حمایت از بازار سرمایه و هدایت سرمایه ها به سمت بازار سرمایه است تا حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای سوداگرانه و سفته بازی از جمله مسکن متوقف شود.