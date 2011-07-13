تقویت اصل امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی پیش از ظهرچهارشنبه در همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در سخنانی با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان و همچنین میلاد حضرت ولیعصر (عج) تصریح کرد: برای ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید از چند مسیر و جبهه حرکت کنیم و هر فرد علاوه بر اینکه توجه لازم را نسبت به خودش دارد باید نسبت به مجموعه سازمانی نیز توجه لازم صورت گیرد.



وی بیان داشت: هر فرد در فعالیت سالم به دو عامل درونی شامل ایمان و تقوا و عامل بیرونی نیازمند بوده که این مهم از طریق نظارت محقق می‌شود.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) گفت: مهم‌ترین عامل درونی که انسان را حفظ می‌کند دین است که ضامن سعادت است و از دین نیز به عنوان اسلام یاد شده است.



وی با اشاره به اینکه دین و تقوا انسان را از بن بست‌ها نجات می‌دهد، گفت: مجموعه و فردی که دین بر او حاکم باشد بدون شک از سلامت بسیار خوبی برخوردار است.



حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه مجموعه کاری نیز در ارتقا سلامت اداری موثر است، ادامه داد: برای سلامت اجتماع به باور نیاز داریم و باید به اجتماع، کار جمعی و سلامت معتقد باشیم.



وی همچنین تقوای جمعی را از دیگر نکات موثر در حفظ سلامت عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بر مسئله تقوای جمعی تاکید دارند.



امام جمعه قم عامل دیگری که در ارتقا میزان سلامت در نظام اداری موثر است را نگاه کارکنان به مقوله کار و اشتغال عنوان کرد و افزود: از دیدگاه اسلام کار و شغل امانت است و باید در حفظ امانت کوشا باشیم.



وی گفت: باید دید در دستگاه‌ها رویکرد نسبت به مدت زمان اشتغال چگونه است؟ برخی این زمان را فرصت برای ادای وظیفه می‌دانند و همه باید از فرصت خدمت در زمان اشتغال به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.



حجت الاسلام سعیدی تاکید کرد: در مجموعه دستگاه‌های اجرایی ما باید به دو عنصر امر به معروف و نهی از منکر توجه کنیم و کسی در دستگاه‌های اداری نباید نسبت به این دو عنصر مهم بی‌تفاوت باشد.



وی تصریح کرد: امیدواریم که در مسیر انجام خدمت با شجاعت، معنویت و استقامت در راه خدمت به نظام اسلامی گام برداریم.