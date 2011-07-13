انحراف 70 درصدی بنگاههای زودبازده / تسهیلاتی که صرف تولید نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدسی ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان در سخنانی با اشاره به ایجاد صندوق توسعه ملی، بیان داشت: با ایجاد این صندوق 20 درصد از درآمد کشور به این صندوق واریز می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت حق هیچ گونه بهره برداری از این صندوق برای پروژه های دولتی را ندارد، یادآور شد: ایجاد این صندوق در مجلس شورای اسلامی در راستای کمک و تسهیل بخش خصوصی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معوقات بانکی در کشور نیز ادامه داد: در حال حاضر بیش از 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد.

مقدسی با بیان اینکه بیش از 90 درصد این معوقات بانکی مربوط به معقوقات کلان بانکها است افزود: این در حالیست که تنها 10 درصد از این معوقات مربوط به خرده مطالبات بانکها در کشور است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر کسانی هستند که تسهیلات 400 میلیارد تومانی برای پروژه های خود گرفته اند و آن را پس نمی دهند عنوان کرد: این در حالیست که کشاورز ما تنها سه میلیون تومان با هزار وثیقه و ضامن گرفته و بانکها به این کشاورز و خانواده اش برای بازپرداخت تسهیلات فشار می آورند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت ایجاد عدالت در همه ابعاد است بیان داشت: امروز فعالان اقتصادی باید با فراغ بال بیشتری بتوانند خلاقیتها، ابتکارات و راهکارهای خود را در کشور به اجرا بگذارند.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید شرایط برای کارآفرین به گونه ای مهیا باشد که هیچ ترس و وحشتی از نوسان ارز در کشور نداشته باشد یادآور شد: یکی از اقدامات موثر در این زمینه ثبات در ارزش پول ملی در کشور است و واحد پولی ما باید به ثبات لازم برسد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: تولید کننده نباید دغدغه بالا رفتن یا پایین آمدن نرخ ارز را در کشور داشته باشد.

مقدسی با بیان اینکه باید امکانات لازم همراه با نظارت در اختیار کارآفرینان و تولیدکنندگان قرار داده شود، بیان داشت: باید دولت به گونه ای عمل کند که سرنوشت واحدهای تولیدی و کارآفرینان کشور به سرنوشت بنگاههای زودبازده دچار نشوند.

وی با بیان اینکه وزیر کار خود این موضوع را اعلام کرده که بنگاههای زود بازده در کشور بیش از 70 درصد انحراف داشته است، عنوان کرد: از 200 هزار میلیارد تومانی که به بنگاههای زود بازده پرداخت شده بیش از 140 هزار میلیارد تومان آن صرف کارهایی غیر از تولید شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ادغام وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون دیگر نمی توان گفت که اشتغال در کشور متولی خاصی ندارد، ادامه داد: با ادغام این وازتخانه ها مشکلاتی از قبیل مشکلات کارگری، بیمه ای، عدم اجرای اصل 21 قانون اساسی و... برطرف می شود.