  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۲

ابرازتمايل جولي ديپاي به بازي درفيلم كد داوينچي

"جولي ديپاي"،هنرپيشه فرانسوي چندي پيش ازايفاي نقش "سوفي نوا" درفيلم " كد داوينچي " سخن گفت .

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه واپسين بارفيلم " پيش ازغروب " را برپرده سينما داشت يكي ازطرفداران سرسخت كتاب "دن براون" است واميدواراست كه "ران هاوارد" كارگردان فيلم "كدداوينچي" ازوي براي ايفاي نقش دربرابر "تام هنكس" دعوت به عمل آورد.
وي دراين مورد مي گويد: كاراكترسوفي نوا دراين فيلم فرانسوي است وبه نظرمي رسد كه من مي توانم گزينه خوبي براي ايفاي اين نقش باشم، چرا كه سن وسالم نيزبا اين كاراكترهم خواني دارد."
"ديپاي" تا به حال فيلمهاي "يك گرگ نماي آمريكايي درپاريس" و"شوروشوق اين رند" را دركارنامه هنري اش ثبت كرده است.
"كد داوينچي" كه نام "آكيوا گولدزمن" را درمقام فيلمنامه نويس دارد، نمايانگرسرنخهايي درنقاشيهاي داوينچي است كه رازبزرگي را فاش مي كنند.

کد مطلب 135884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها