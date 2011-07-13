مراکز بهزیستی ورامین و پیشوا؛ از بغضهای خبرنگاران تا حضورهای درو گرانه

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید سه ساعته که نه از سئوالات سیاسی خبری بود و نه از جنجالهای رسانه ای، تعداد کمی از خبرنگاران از مرکز توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی دختر بالای 14 سال "کلبه مهر" ، مرکز توانبخشی معلولان "موسی بن جعفر(ع)" پیشوا و کمپ ترک اعتیاد و بازپروری "احسان" دیدن کردند.

مرکز توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی دختر بالای 14 سال "کلبه مهر"

مرکز توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی دختر بالای 14 سال "کلبه مهر" از معلولان دختر 14 سال به بالا به صورت شبانه روزی نگهداری می کند و شامل کادر پرسنلی، کادر روانپزشکی و کار درمانی، گفتار درمانی و روان شناسی است و مدیریت آن را خانم ایمانی بر عهده دارد.

این مؤسسه خصوصی بوده و ظرفیت نگهداری 33 معلول را دارد و مبلغ کمی از معلولانی که دارای خانواده هستند دریافت می کند، زیرا خود مرکز 12 معلول فاقد سرپرست و تحت پوشش دارد و 20 نفر از معلولان نیز از ظرفیت یارانه ای استفاده می کنند.

در این مرکز، شش "مادریار" مشغول فعالیت هستند که به صورت 24 ساعت و شیفتی کار می کنند و طبق قانون بهزیستی هر 10 معلول باید یک مادریار داشته باشند که این مرکز با داشتن 33 معلول با این تعداد مادریار مطابقت دارد.

به گفته مدیر "کلبه مهر"، دراین مرکز، معلولانی وجود داشتند که حتی از گرفتن مداد در دست عاجز بودند، ولی آنها طی تمرینات و تحت آموزشهای فراوان، کار برش، تشخیص رنگها و شناسایی آنها را به راحتی انجام می دهند.

معلولان آموزش پذیر این مؤسسه در حال حاضر با یکدیگر کار گروهی انجام می دهند، در مسابقات مرکز شرکت می کنند و جوایزی نیز به آنها تعلق می گیرد.

مرکز توانبخشی معلولان "موسی بن جعفر(ع)"

مرکز توانبخشی معلولان "موسی بن جعفر(ع)" نیز در پیشوا و مقابل حرم مطهر جعفربن موسی الکاظم(ع) واقع است و امکان فراگیری در حوزه های مختلف کامپیوتر، خیاطی، معرق، گلسازی، عروسک سازی و... را در اختیار معلولان قرار داده که افراد معلول، پس از گذراندن این کلاسها با شرکت در آزمون، مدرک فنی و حرفه ای می گیرند.

کلاسهای این مرکز توانبخشی به مدیریت حاج محمد مؤمنی، رایگان بوده و از ساعت 8 صبح الی 17 فعال است.

گفتنی است که بخشی از هزینه های این مرکز را اداره بهزیستی شهرستان ورامین، بخشی از آن را مدیر مرکز و مابقی را هم خیرین تقبل می کنند.

به گفته مدیر مرکز موسی بن جعفر(ع)، هزینه های این مرکز در سال گذشته حدود 170 میلیون تومان بوده که حدود 46 میلیون تومان را بهزیستی پرداخت کرده، حدود 80 میلیون تومان بر عهده مدیریت مرکز بوده و بیش از 45 میلیون تومان آن را نیز خیرین پرداخت کرده اند.

طی هفت سالی که این مرکز شروع به فعالیت کرده، 92 نفر اشتغال پیدا کردند و 20 نفر از آموزش پذیران را هم خود مرکز موسی بن جعفر(ع) در حوزه اداری و مربیگری جذب کرده است که این افراد بیمه تأمین اجتماعی هستند.

حدود 80 نفر از معلولان تحت آموزش این مرکز، در اماکن دیگر مشغول به کار شده و شش نفر از آنها نیز راهی دانشگاه شده اند.

معلمان بخش خیاطی این مرکز معلول هستند، مدرک فنی و حرفه ای دارند و از سال اول تأسیس تاکنون، حدود 20 نفر مدرک خیاطی گرفته اند و در حال گذراندن دوره ضخیم دوزی هستند.

این مرکز در حوزه ورزش نیز دارای استعدادهای خوبی است و خانم عبدالله زاده مدیر داخلی آن که از ورزشکاران رشته والیبال نشسته است، توانسته به تیم ملی راه پیدا کند و انگیزه ای برای سایر معلولان ورزش دوست شهرستانهای ورامین و پیشوا باشد.

در این مرکز، بسته به نوع معلولیت اشخاص، برای آنها ورزش متناسب دیده می شود.

بر اساس بررسیها، این مرکز از کار درمانی نتایج زیادی گرفته و تجهیزات آن در حوزه کاردرمانی تکمیل است و پزشک این واحد نیز مرتب معلولان را تحت نظر دارد.

شعر یک معلول، بغض یک شاعره، وعده آموزش رایگان شاعری

و اما نکته قابل توجه در این مؤسسه، معلولی با مریضی مطلق بود که تا چندی پیش قادر به صحبت کردن نبوده و حالا در کلاس دوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده و دارای طبع شاعرانه و نویسندگی است.

مریم قربانی نیا 43 سال دارد که در بازدید خبرنگاران از این مرکز، دو قطعه از شعرهایش را برای بازدیدکنندگان خواند:

شیشه ها شکستنی ست/ زندگی گذشتنی ست/ این محبت است که ماندنیست...

زیر فواره عشق/ چه تماشا دارد دیدن تو/ زیر باران صداقت/ زیر چتری از محبت/ چه سرابی/ چه خیال اشتباهی/ راستی می دانی؟/ دیدن تو التماس است...

صدیقه مرادزاده، نفر سوم جشنواره بین المللی شعر فجر سال 1389 و شاعره جوان مجموعه شعر "شبیه باد" که خبرنگار ویژه نامه جمهوری اسلامی استان تهران نیز هست و همراه خبرنگاران در این بازدید بود، با شنیدن اشعار زیبای قربانی نیا و فهمیدن این موضوع که معلولان دیگر این مرکز نیز صاحب ذوق و قریحه شاعری هستند، در حالی که بغض گلویش را گرفته و اشک در چشمانش حلقه زده بود، وعده داد تا هفته ای یکبار به مدت دو ساعت، به صورت رایگان به این عزیزان آموزش شعر دهد و اشکالات و ایرادات وزن و قافیه اشعارشان را برطرف کند.

غیبت اکثر خبرنگاران در آستانه حضورهای درو گرانه!

در این بازدید سه ساعته، متأسفانه اکثر خبرنگاران شهرستانهای ورامین و پیشوا غایب بودند، این در حالی است که در آستانه 17 مرداد و روز خبرنگار، تعداد زیادی از همکاران رسانه ای از پشت ابرها نمایان می شوند تا کادوهای مسئولان را درو کنند!

غیبت چند تن از خبرنگاران رسانه ها در این بازدیدها موجه بود، ولی کجا بودند خبرنگارانی که در ایام تجلیل از خبرنگاران، سراسیمه می آیند تا از قافله کادو بگیرها عقب نمانند و پیشکسوتی و پسکسوتی، فعالیت و اطلاع رسانی با ویژه نامه های جسته و گریخته و نیم بند یا اخباری اندک در رسانه هایشان را به غولی تشبیه می کنند که همگان باید جادوی چراغشان شوند؟!

به هر حال، آنهایی که در این بازدیدها غیبت موجه داشتند که هیچ، ولی آنها که نیامدند، بهشتی پاک در دل معلولانی بلند طبع را از دست دادند تا شاید وقتی دیگر، توفیق داشتن بغضی دل انگیز و لبخندی فاتحانه از خیرخواهی خوشحال کردن عده ای عزیز بی گناه را به دست بیاورند؛ همان معنویات و عبرتهایی که خبرنگاران حاضر در این بازدیدها با آنها به عرش الهی سفر کردند و بار دیگر به فرش آمدند تا شاکر سلامتیشان باشند.

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علیرضا مهدی زاده