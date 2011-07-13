پالایشگاه شهید هاشمی نژاد نامزد صنعت برتر سبز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این شرکت به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور طی سال های گذشته در یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران شرکت می کند.

حسنی افزود: به دعوت اداره کل محیط زیست خراسان رضوی این شرکت به همراه 4 شرکت دیگر استان دستاوردهای خود را در زمینه حفظ محیط زیست را از امروز تا 25 تیر ماه در محل نمایشگاه تهران در معرض بازدید عموم قرار می دهد.

وی تصریح کرد: پالایشگاه گاز هاشمی نژاد به عنوان پالایشگاهی که داری بالاترین غلظت آلایندگی گاز خوراک در کشور است در سالهای اخیر اقدامات گونانگونی را در زمینه های زیست محیطی انجام داده که بهره برداری از پروژه HTDS تازه ترین آنها بود.

حسنی با اشاره به استقبال رئیس محیط زیست از اجرایی شدن این پروژه در این پالایشگاه گفت: اجرای HTDS به حدی مورد توجه قرار گرفته که سایر پالایشگاه های گاز کشور از متخصصان ما خواسته اند تا در مجهز کردن مجموعه ها به این سیستم آنها را راهنمایی کنند.

این مسئول اظهار امیدواری کرد شرکت گاز شهید هاشمی نژاد امسال به عنوان صنعت برتر برگزیده سبز کشور معرفی شود.