اسامي نامزدهاي دريافت جوايز جشنواره فيلم پليس

به گزارش خبرگزاري "مهر" جشنواره فيلم پليس تنها برگزيدگان بخش مسابقه سينماي ايران وآثار 110 ثانيه اي را در مراسم اختتاميه تهران معرفي مي كند و الباقي برگزيدگان در شهر هاي ديگر كشور جوايز خود را دريافت مي كنند .
اسامي نامزدهاي د يافت جايزه در بخش هاي مختلف جشنواره به اين شرح است :
بخش فيلم هاي سينمايي ويديويي
الف: بهترين فيلم:
1- اعتراف (مهدي صباغ زاده(2 - شرجي(داريوش منتظري)3- تازه كار(امير قويدل) 4- وكيل(سيروس مقدم)
ب: بهترين كارگرداني:
1- اعتراف (مهدي صباغ زاده) 2- خشم و قضاوت (مهرداد خوشبخت)
2- وكيل (سيروس مقدم) 4- شرجي(داريوش منتظري)
ج- بهترين فيلمنامه:
1- شرجي(مجتبي خشك دامن)2- وكيل(فرهاد توحيدي)3- تازه كار(فرهاد توحيدي) 4- اعتراف(خشايار الوند)
د- بهترين بازيرگر مرد نقش پليس:
1- فرامرز قريبيان2- فرامرز صديقي3- علي اسيوند4- سيروس گرجستاني
5- مهدي احمدي براي بازي در فيلم "شاهد"
پخش سريال هاي تلويزيوني:
الف: بهترين سريال:
1- سرنخ 2- خواب و بيدار 3- پليس آلماني4- دوران سركشي
ب- بهترين كارگرداني:
1- خواب و بيدار (مهدي فخيم زاده)2- دوران سركشي (كمال تبريزي) 3- كارآگاه علوي (حسن هدايت) 4- سرنخ (كيومرث پوراحمد)
ج- بهترين فيلمنامه:
1- دوران سركشي 2- سرنخ 3- دايره بسته 4- خواب و بيدار
د- بهترين بازيگر مردنقش پليس :
ا- فرامرز صديقي 2- مهران رجبي3- جعفر دهقان 4- دانيال حكيمي 5- حبيب دهقان نسب
بخش فيلم كوتاه، نيمه بلند، مستند، انيميشن و نماهنگ :
الف- بهترين فيلم كوتاه:
1- در سايه حصارهاي خشتي به كارگرداني محسن رمضانزاده2- بن بست به كارگرداني پوران درخشنده3- تمام زندگي من به كارگرداني سالم صلواتي4- مرخصي نذري به كارگرداني حسن حجگذار5- چراغ به كارگرداني حميد رحيميان
ب- بهترين فيلم نيمه بلند:
1- آزاد سازي به كارگرداني منوچهر هادي2- زيرآتش آتش به كارگرداني شهاب ملت خواه3- معرفت به كارگرداني افشين صادقي4- تردست به كارگرداني افشين صادقي
ج- بهترين مستند:
1- ايست بازرسي در حريم ممنوعه از عليرضا اكبرپور2- آخرين تيرآرش از حبيب احمدزاده3- مسافران عشق از علي كرامتي
د- بهترين انيميشن:
1- سياساكتي (مجموعه فيلم هاي انيميشن) 2- نقاشي و حركت به كارگرداني ميترا عبدي وعلي صميمي زاد3- عبور به كارگرداني آرش رازاني
ه- بهترين نماهنگ:
1- جاي امن به كارگرداني مسعود آب پرور 2- ناجي 2 (فرهنگ ترافيك) به كارگرداني سيد محمد صادق جعفري 3- عهد باجانان به كارگرداني علي قوي
تن
بخش مواد تبليغي:
1- ميترا محاسيني براي مجموعه عكس فيلم سينمايي " آژانس شيشه اي"،- محمد فوقاني براي مجموعه عكس فيلم هاي سينمايي "خوابگاه دختران"، "باج خور"، "غوغا"، " كلاه قرمزي و سروناز".3- هاشم عطار براي مجموعه عكس فيلم سينمايي " رومشكان".
ب- بهترين آنونس:
1- كودك و سرباز 2- رسم عاشق كشي3- سايه روشن 4- آواز قو 5- دختر شيريني فروش
ج- بهترين پوستر:
1- پوستر فيلم سينمايي سايه به سايه 2- پوستر فيلم سينمايي جنايت3- پوستر فيلم سينمايي تهران ساعت 7 صبح 4- پوستر فيلم سينمايي رنگ شب5- پوستر فيلم سينمايي سايه روشن
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