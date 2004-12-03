اسامي نامزدهاي دريافت جوايز جشنواره فيلم پليس

به گزارش خبرگزاري "مهر" جشنواره فيلم پليس تنها برگزيدگان بخش مسابقه سينماي ايران وآثار 110 ثانيه اي را در مراسم اختتاميه تهران معرفي مي كند و الباقي برگزيدگان در شهر هاي ديگر كشور جوايز خود را دريافت مي كنند .

اسامي نامزدهاي د يافت جايزه در بخش هاي مختلف جشنواره به اين شرح است :

بخش فيلم هاي سينمايي ويديويي



الف: بهترين فيلم:

1- اعتراف (مهدي صباغ زاده(2 - شرجي(داريوش منتظري)3- تازه كار(امير قويدل) 4- وكيل(سيروس مقدم)

ب: بهترين كارگرداني:

1- اعتراف (مهدي صباغ زاده) 2- خشم و قضاوت (مهرداد خوشبخت)

2- وكيل (سيروس مقدم) 4- شرجي(داريوش منتظري)

ج- بهترين فيلمنامه:

1- شرجي(مجتبي خشك دامن)2- وكيل(فرهاد توحيدي)3- تازه كار(فرهاد توحيدي) 4- اعتراف(خشايار الوند)

د- بهترين بازيرگر مرد نقش پليس:

1- فرامرز قريبيان2- فرامرز صديقي3- علي اسيوند4- سيروس گرجستاني

5- مهدي احمدي براي بازي در فيلم "شاهد"

