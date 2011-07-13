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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

بداغی :

درباره بازداشت افراد منتسب به دولت با ما هماهنگی نشده است

درباره بازداشت افراد منتسب به دولت با ما هماهنگی نشده است

معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره بازداشت برخی افراد منتسب به دولت گفت: معمولا اخطارها، احضاریه‌ها و احکام جلب با واحد حراست یا واحد حقوقی دستگاه‌ها هماهنگ می‌شود ولی ما در این موارد نامه ای دریافت نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر  فاطمه بداغی امروز در حاشیه‌ جلسه‌ هیات دولت در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت برخی از افراد منتسب به دولت از جمله رئیس سابق موزه ملی، تصریح کرد: معمولا اخطارها، احضاریه‌ها و احکام جلب با واحد حراست یا واحد حقوقی دستگاه‌ها هماهنگ می‌شود ولی ما در این موارد هیچ نوع اخطاریه، احضاریه، ابلاغیه و برگ جلبی از کسی دریافت نکرده‌ایم.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گفته می‌شود آقای بقایی از آقای نکونام به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده است»، خاطرنشان کرد: از خودشان بپرسید. من اطلاعی در این مورد ندارم.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گفته می‌شود آقایان بقایی و مشایی در کمیسیون اصل 90 پرونده دارند»، گفت: در مورد اشخاص به ما اطلاعی نداده‌اند.
کد مطلب 1358851

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