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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

330 حوزه علمیه خواهران در کشور فعالیت دارد

330 حوزه علمیه خواهران در کشور فعالیت دارد

گناوه - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور گفت: در حال حاضر 330 حوزه علمیه خواهران سطح 2 و 3 در سراسر کشور فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی نقدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از مدرسه علمیه الزهرا گناوه اظهارداشت: در کشور بیش از 300 حوزه علمیه خواهران در سطح 2 و بیش از 30 حوزه در سطح 3 به عنوان مراکز تخصصی حوزوی در کشور وجود دارد.

وی اظهارداشت: حوزه های علمیه همچون خانه هایی نورانی وظیفه گسترش و نشر فرهنگ دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن را بر عهده دارد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان نیز گفت: حوزه علمیه الزهرا گناوه با هزار و 100 متر زیربنا در 3 طبقه در مدتی کوتاه ساخته شده است.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا افزود: امیدواریم تا پایان سال 3 مدرسه علمیه و سه حوزه علمیه شهرهاستان های گناوه، کنگان و عسلویه به بهره برداری برسد.

در پایان از حجت الاسلام سیفیان موسس حوزه علمیه الزهرا گناوه و خانم گنجی مدیر این حوزه قدردانی شد.

کد مطلب 1358863

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