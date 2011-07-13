330 حوزه علمیه خواهران در کشور فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی نقدی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از مدرسه علمیه الزهرا گناوه اظهارداشت: در کشور بیش از 300 حوزه علمیه خواهران در سطح 2 و بیش از 30 حوزه در سطح 3 به عنوان مراکز تخصصی حوزوی در کشور وجود دارد.

وی اظهارداشت: حوزه های علمیه همچون خانه هایی نورانی وظیفه گسترش و نشر فرهنگ دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن را بر عهده دارد .

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان نیز گفت: حوزه علمیه الزهرا گناوه با هزار و 100 متر زیربنا در 3 طبقه در مدتی کوتاه ساخته شده است.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا افزود: امیدواریم تا پایان سال 3 مدرسه علمیه و سه حوزه علمیه شهرهاستان های گناوه، کنگان و عسلویه به بهره برداری برسد .