11 تصویر؛ از خشم ابوالهول تا شوهران نایاب سعودی!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تحولات بهار عربی و مسئله مذاکرات سازش بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ چرخهای توسعه عراق!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به کندی روند رشد و توسعه عراق اشاره دارد. بر این اساس، مقامات دولت عراق می توانند با طرحهای بهتر و دیدی بازتر این کشور را در مسیر توسعه روز افزون قرار دهند.

دزدی اسرائیل از لبنان!

رزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به بهره برداری یک جانبه رژیم صهیونیستی از منابع گازی دریای مدیترانه اشاره دارد که به فهرست دیگر تجاوزات این رژیم اضافه شده است.

ساعت مرگ رژیمهای پلیسی امنیتی

روزنامه القدس العربی امروز تداوم قیامهای مردم خاورمیانه رادر راستای از بین رفتن تمامی رژیمهای پلیسی امنیتی جهان عرب دانسته است.

خشم ابوالهول مصر!

روزنامه عکاظ عربستان به تداوم ناآرامیها در مصر، پس از پیروزی انقلاب اشاره دارد. بر این اساس، این ناآرامیها و عدم تلاش جدی در راستای اهداف انقلاب مجسمه ابوالهول را هم کلافه و ناراحت کرده است!

پنجره فرصتهای سازش!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری از سرگیری احتمالی مذاکرات سازش را به چالش کشیده است. بر این اساس، از سرگیری این مذاکرات با تداوم کارشکنیهای رژیم صهیونیستی بی نتیجه است.

شوهران نایاب سعودی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به یک مسئله اجتماعی اشاره دارد. بر این اساس، در زمانهای گذشته تعداد زنان در مقایسه با مردان در آستانه ازدواج بیشتر بود، اما هم اکنون مردان سعودی نایاب شده اند.

ارتش مثلا شکست ناپذیر

پایگاه خبری الانتقاد لبنان با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد جنگ 33 روزه (رژیم صهیونیستی علیه لبنان) به بر ملا شدن ادعای دروغین تل آویو طی این جنگ توجه دارد. جایی که اسطوره شکست ناپذیری ارتش خود را مقهور مقاومت لبنان دید.

مذاکرات کاملا برابر!

روزنامه الرایه قطر امروز سرانجام مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی تا بن دندان مسلح را بیهوده دانسته است.

جهان سوم و آزادی بیان؛ همه چیز آرومه!

روزنامه الاتحاد امارات امروز به فقدان آزادی بیان در برخی کشورهای جهان سوم اشاره دارد. بر این اساس، در حالی که یکی از شهروندان این کشورها کاملا تحت فشار قرار دارد در گفتگو با رسانه های خبری اعلام کرده که همه چیز آرام است!

نحوه برخورد با نظر مخالف؛ بدون شرح

الجزیره

میکروفن گفتگوهای ملی؛ بدون شرح

الشرق الاوسط