بیکاری در لرستان آتش زیر خاکستر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ملکشاهی راد ظهر چهارشنبه در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان در سخنانی با اشاره معضل بیکاری در استان لرستان اظهار داشت: امروز همه گرفتار یک معضل بزرگ اجتماعی با نام بیکاری در استان لرستان هستیم.

وی با بیان اینکه معضل بیکاری در استان لرستان آتش زیر خاکستر است عنوان کرد: امروز کمتر فردی را در لرستان می بینیم که فرزند بیکاری در خانه نداشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معضل بیکاری به طور حتم در آینده تبدیل به یکی از مسائل خطرناک اجتماعی در استان خواهد شد، ادامه داد: امروز مفاسدی را که در جامعه می بینیم به دلیل همین غده سرطانی یعنی بیکاری است.

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه متاسفانه امروز میان سرمایه گذاری در بخش کار و اشتغال استان هیچ گونه تناسبی وجود ندارد یادآور شد: امروز به دلیل عدم ایجاد زیرساختهای مناسب در لرستان بیکاری در این استان انباشته شده است.

وی با تاکید بر تحول در زیرساختهای استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر جرقه و استارتی در این زمینه زده شده که باید با قاطعیت و قدرت تمام پیگیری شوند تا استان لرستان از این وضعیت خارج شود.

نایب رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای اینکه استان لرستان به لحاظ ایجاد زیرساختهای مناسب به میانگین کشوری نزدیک شود نیازمند بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه استان لرستان در زمینه سد سازی نیازمند هفت هزار میلیارد تومان اعتبار است ادامه داد: همچنین در زمینه راه و راه آهن نیز ما نیازمند بیش از سه هزار میلیارد تومان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در کنار ایجاد زیرساختها در لرستان مدیریت مطلوب نیز یک امر اساسی است عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر تنگ نظری مدیران ما یکی از دیگر عوامل موثر در کندی و روند اشتغال استان لرستان است.

نایب رئیس کمیسون عمران و نماینده مردم خرم آباد در مجلس همچنین با انتقاد از عدم همکاری بانکهای استان لرستان با کارآفرینان نیز افزود: متاسفانه در حال حاضر بانکهای استان فشار فراوانی را به کارآفرینان وارد می کنند.

وی همچنین با انتقاد از روند تدوین سند اشتغال استان لرستان نیز بیان داشت: متاسفانه این سند نیز در چارچوب سند آمایش استان لرستان نیست.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت شهرکهای صنعتی استان لرستان، یادآور شد: به اعتقاد من تنها 10 درصد شهرک های صنعتی استان فعالند و در حال حاضر درگیر مشکلاتی از قبیل برق، آب، جدول و فاضلاب و ... هست.