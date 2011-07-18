ایجاد مراکز جامع درمان اعتیاد در سه استان به صورت هیئت امنایی

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده مکان لازم برای تاسیس این مراکز در نظر گرفته شده و به زودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت مراکز جامع درمان اعتیاد 100 تا 120 نفر است، تاکید کرد: طی چند ماه آینده در سه استان کشور این مراکز به عنوان پایلوت ایجاد می شوند و در صورت موفقیت به مرور در استانهای دیگر نیز نسبت به راه اندازی مراکز جامع درمان اعتیاد اقدام می کنیم.

مدیر کل مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی گفت: درمراکز جامع درمان اعتیاد علاوه بر سم زدایی، معتادان از حمایتهای اجتماعی و اقامتی برخوردار می شوند.

به گفته وی، این مراکز به صورت هیئت امنایی توسط خیرین اداره خواهند شد و این اولین بار است که مراکز اعتیاد اینگونه مدیریت خواهند شد.

اقطار افزود: علاوه بر خدمات درمانی در مراکز جامع، برای حرفه آموزی، ایجاد اشتغال و پاک ماندن معتادان اقدام خواهد شد.