خراسان جنوبی با فقر اسناد دوران دفاع مقدس مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم فرامرزی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس واحد خراسان جنوبی اظهار داشت: به دلیل تنگناهای موجود در استان شرایط به گونه ای بوده که ثبت اسناد در استان امکان پذیر نبوده که این امر باعث شده خراسان جنوبی از استان های فقر اسنادی باشد.

وی با اشاره به اینکه طی بررسی های انجام شده برخی از اسناد دفاع مقدس این استان در سایر استانها وجود دارد، عنوان کرد: از جمله این اسناد تولید 20 فیلم دوران دفاع مقدس است که طی دو هفته گذشته به این استان تحویل داده شده است.

سرهنگ فرامرزی بر جایگاه دفاع مقدس در تحکیم انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و بیان داشت: جنگ ایران دارای ظرافت و زیبایی های زیادی بوده که باید به درستی و به طور جامع به نسل های آینده منتقل شود که این امر مستلزم جمع آوری اسناد این دوران است.

وی با اشاره به اینکه هفتمین کارگاه اموزشی تاریخ شفاهی در خراسان جنوبی برگزار شده است، افزود: این کارگاه های آموزشی جهت کشف استعدادهای بالقوه جوانان در بحث ثبت، ضبط و جمع آوری اسناد دوران دفاع مقدس در سطح کشور برگزار می شود.

سرهنگ فرامرزی با بیان اینکه فاصله زمانی هشت سال دفاع مقدس دارای فراز و نشیب های مختلفی بوده است،عنوان کرد: این مشکلات و فراز و نشیب ها مانع از ثبت و ضبط کامل دروان دفاع مقدس شده که امروز باید این میراث فرهنگ ساز به درستی جمع آوری و ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه دوران جنگ در هر کشوری جزء سوابق آن کشور محسوب می شود، افزود: سوابق جنگی پیشینه تاریخی و فرهنگی هر کشوری است که سوابق تاریخی کشور در فکر و ذهن رزمندگان و جانبازان مملکت بوده که باید به درستی جمع آوری و به اسناد دوران دفاع مقدس تبدیل شود.

سرهنگ فرامرزی ادامه داد: به منظور مجهز کردن استان ها به تاریخ شفاهی کارگاه های آموزشی جهت افزایش سطح علمی افراد و جمع آوری اسناد دفاع مقدس استان ها برگزار می شود.

به گفته وی طی بررسی های انجام شده و با توجه به برگزاری کارگاه های آموزشی در شش استان قبل، مشخص شد خراسان جنوبی با فقر شدید اسناد دوران دفاع مقدس مواجه است که باید با استفاده از پتانسیل موجود در راستای جمع آوری این اسناد اقدام شود.

سرهنگ فرامرزی بر توجه متولیان جهت ثبت تاریخ شفاهی کشور بصورت سند رسمی جهت بهره مندی نسل های آینده تاکید کرد و گفت: تاریخ شفاهی دفاع مقدس دارای اهمیت ویژه ای است، باید با یک برنامه ‌ریزی جامع این میراث فرهنگی در کشور استخراج و به عنوان بخش ارزنده ‌ای از تاریخ دفاع مقدس ثبت و ضبط شود.

رئیس مرکز ملی اسناد و کتابخانه دفاع مقدس کشور در پایان بازخوانی هشت سال دفاع مقدس از نگاه امام خمینی(ره) را از دیگر ویژگی‌ های ثبت تاریخ شفاهی ذکر کرد و یادآور شد: تحلیل دفاع مقدس وقتی مقدور است که بتوان آن را با ویژگی‌ هایی که اتفاق افتاده بررسی کرد.