  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

برگزاری همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تبریز

برگزاری همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فردا با شرکت صاحب نظران کشوری و برخی شرکت کنندگان در همایش اندیشه های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب، در تبریز برگزار می شود.

حجت الاسلام علی خدیوی، مسئول نهاد ولی فقیه در دانشگاه سهند و دبیر این همایش به خبرنگار مهر، گفت: بحث مطالبات رهبری از دانشگاه ها و مطالباتی که دانشگاه ها می توانند در کنار سایر ارگان ها مثل حوزه در برآوردن آن نقش ایفا کنند، از سال های گذشته در دستور کار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و به طبع آن دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند قرار گرفته است.

وی افزود: این دفتر با یک تقسیم بندی کاری در سه حیطه اساتید، کارمندان و دانشجویان، مطالبات رهبری در زمینه هایی مثل مهندسی فرهنگی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را پیگیری کرده است و از این رو همایشی ملی را برگزار خواهد کرد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه سهند، افزود: این همایش می تواند یک بخش از نیازمندی ها را تامین کند و لذا لازم بود دبیرخانه این همایش دائمی باشد که این مهم اتفاق افتاده است.

همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به همت نهادنمایندگی ولی فقیه در دانشگاه صنعتی سهند و با مشارکت دانشگاه سهند، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و فرمانداری اسکو در دو نوبت صبح و عصر در تبریز برگزار می شود و در جریان برگزاری آن صاحب نظران به بیان دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

کد مطلب 1358893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها