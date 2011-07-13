برگزاری همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تبریز

حجت الاسلام علی خدیوی، مسئول نهاد ولی فقیه در دانشگاه سهند و دبیر این همایش به خبرنگار مهر، گفت: بحث مطالبات رهبری از دانشگاه ها و مطالباتی که دانشگاه ها می توانند در کنار سایر ارگان ها مثل حوزه در برآوردن آن نقش ایفا کنند، از سال های گذشته در دستور کار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و به طبع آن دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی سهند قرار گرفته است.

وی افزود: این دفتر با یک تقسیم بندی کاری در سه حیطه اساتید، کارمندان و دانشجویان، مطالبات رهبری در زمینه هایی مثل مهندسی فرهنگی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را پیگیری کرده است و از این رو همایشی ملی را برگزار خواهد کرد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه سهند، افزود: این همایش می تواند یک بخش از نیازمندی ها را تامین کند و لذا لازم بود دبیرخانه این همایش دائمی باشد که این مهم اتفاق افتاده است.

همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به همت نهادنمایندگی ولی فقیه در دانشگاه صنعتی سهند و با مشارکت دانشگاه سهند، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و فرمانداری اسکو در دو نوبت صبح و عصر در تبریز برگزار می شود و در جریان برگزاری آن صاحب نظران به بیان دیدگاه های خود خواهند پرداخت.