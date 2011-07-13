12 کارآفرین و ایده پرداز برتر لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل تعاون و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و کارآفرینان برتر استان لرستان برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این جشنواره از سید حمید مصطفی وند از شرکت داروسازی اکسیر بروجرد، احمد ساکی از شرکت گوهرشفا خرم آباد، علیرضا پروین چگنی از شرکت بسته نگار روز خرم آباد، رحیم چگنی از شرکت زاگرس پوش بروجرد، سپهدار حیدری از شرکت مرغ ماکیان دورود، سید محمد مقدسی از شرکت پرورش ماهی الیگودرز، جلال امیدی از مجتمع صنعتی پیشگامان طیور انصار سلسله، داوود حسنوند از پرورش پلدرچین زاگرس سلسله، محب تجدد فر از شرکت فرش دستباف زاگرس بروجرد به عنوان 10 کارآفرین نمونه استان تجلیل به عمل آمد.

همچنین در این جشنواره از داریوش معظمی گودرزی و محمد دالوندی به عنوان دو ایده پرداز برتر استان لرستان تجلیل شد.