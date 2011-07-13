150 گروه جهادی به روستاهای خراسان جنوبی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی صبح چهارشنبه در بازدید از اردوهای جهادی شهرستان درمیان با بیان اینکه گروه های اعزامی از گروهای دانشجویی، دانش آموزی، جهادی محلات و متخصصین تشکیل می شود اظهارداشت: هر گروه به طور متوسط سه روستای استان را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: سال گذشته 780هزار نفر روز کار در قالب این اردوها حاصل شده است که 379 پروژه کوچک و بزرگ توسط این گروه‌های جهادی در سطح روستاهای استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه اردوهای جهادی فرصتی برای خودسازی معنوی است، ادامه داد: اشاعه فرهنگ کار گروهی و ترویج مشارکت عمومی در توسعه و آبادنی، محرومیت زدایی و انعکاس مطالبات مردم به مسئولین را از اهداف این طرح ها است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه گروهای جهادی در مواقع بحران میتوانند نقش امدادی و کمک رسانی به مناطق آسیب دیده را داشته باشند، گفت: شناسایی زمینه های اشتغال پایدار، تهیه بانک اطلاعات محرومین، آسیب شناسی و شناسایی ظرفیت های مناطق، مجموعه ای از فعالیتهایی است که در قالب طرح هجرت اجرا می شود و چراغ راه مسئولین و حتی گروههای جهادی در سالهای آینده خواهد بود.

زهرایی با بیان اینکه ردیف اعتبارات بسیج سازندگی شامل پروژهای کوچک، زودبازده، عام‌المنفعه و محرومیت‌ زدا که سایر دستگاهای اجرایی برای اجرای این طرح‌ها تمایلی ندارند، است تصریح کرد: مرمت قنوات و استخر ذخیره آب، احداث خانه بهداشت، کتابخانه، غسالخانه، مدرسه، احداث مسجد، مرمت بهسازی و زیباسازی آموزشگاه، احداث خانه عالم و پایگاه مقاومت، تثبیت شن های روان و بازسازی گلزار شهدا در روستاها از جمله پروژه ها است.