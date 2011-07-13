امسال ۲۳ مسجد در روستاهای استان زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد عمران روستایی استان تعداد کل موقوفات استان را یک هزار و 216 مورد عنوان کرد و گفت: 20 هزار 349 رقبه نیز در استان وجود دارد.

وی به اجرای قانون ابطال در مورد متصرفان رقبات تجاری در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: اعمال تخفیف 70 تا 85 درصدی در پذیره اولیه در مورد متصرفانی که زمان تصرف آنان از سال 82 تا 89 می باشد، اعمال می شود.

حجت الاسلام باقری به تجهیز و مرمت 100 امامزاده در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: سال گذشته مرمت و تجهیز 49 امامزاده و بقاع متبرکه انجام شد.

وی با بیان اینکه 87 درصد امامزادگان در روستاها هستند، افزود: امسال 15 امامزاده به صورت ویژه تجهیز و تکمیل می شود.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه تاکنون به تجهیز مساجد می پرداخت، افزود: سال گذشته پنج مسجد روستایی از سوی این نهاد احداث شد و امسال نیز اداره اوقاف و امور خیریه احداث 23 مسجد را در دستور کار خود قرار داده است.

حجت الاسلام باقری به فعالیت های فرهنگی در روستاها اشاره کرد و یادآور شد: امسال 55 نفر مبلغ به روستاهای محروم که 6 دانگ موقوفه است، اعزام شدند.

وی به طرح امکان سنجی گردشگری در امامزادگان روستایی اشاره کرد و ادامه داد: امسال 12 امامزاده تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

