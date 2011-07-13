درآمدهای خراسان جنوبی 30 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رمضانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع خراسان جنوبی اظهار داشت: درآمد وصولی سال گذشته نسبت به مصوب 15 درصد بیشتر بوده است.

وی بیان داشت: درآمد مصوب سال جاری نسبت به سال گذشته در نگاه اولیه 20 درصد افزایش را نشان می ‌دهد که افزایش قابل توجهی است.

وی میزان ارزش افزود مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال 89 را سه درصد عنوان کرد و افزود: از این میزان سهم مالیات 1.5 درصد و سهم عوارض نیز 1.5 درصد بوده است.

وی افزود: از محل عوارض وصولی مبلغ 18.6 میلیارد ریال بابت عوارض داخل حریم توسط اداره کل امور مالیاتی بین شهرداری‌های استان به نسبت وصولی هر محل توزیع و سهم خارج از حریم نیز توسط وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: به استناد ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده سالیانه 1 درصد افزایش می یابد که برای سال 90 معادل چهار درصد است.

رمضانی تصریح کرد: از این میزان سهم مالیات 2.2 درصد و سهم عوارض 1.8 درصد است و طبق مفاد ماده 123 قانون مذکور عوارض وصولی اعم از ارزش افزوده و آلایندگی به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری ‌های شهرستان محل وصول توزیع می ‌شود.

وی اضافه کرد:100 درصد مالیات ها و عوارض وصولی صرف توسعه و عمران خراسان جنوبی می شود.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه عمده درآمدهای استان را مالیات تشکیل می‌ دهد، گفت: بخش قابل توجهی ازاین مالیات ها از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

مجید امینی اظهار داشت: در سال 89 نیمی از مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی به شهرداری‌های استان پرداخت شده تا در اجرای پروژه‌های عمران شهری مصرف شود.

وی افزود: سهم مالیاتی آن نیز به علاوه سایر درآمدهای مالیاتی به عنوان قسمتی از اعتبارات استانی اختصاص یافته و در اختیار استان قرار گرفته تا صرف اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌ ای شود.

معاون برنامه‌ ریزی استاندارخراسان جنوبی بیان کرد: ضرورت دارد این موضوع به صورت شفاف و گسترده برای عموم مردم اطلاع ‌رسانی شود که به طور یقین در بالا بردن سطح رضایت‌ مندی و همکاری آنها تاثیر دارد.