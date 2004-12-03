امروز امنيت خليج فارس بردوش نيروى دريايي جمهوري اسلامي ايران است // توان دفاعي جمهوري اسلامي بومي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه اول نماز جمعه تهران با اشاره به مبحث دستاوردهاي انقلاب اسلامي كه از هفته هاي گذشته آن را پيگيري مي كند گفت: امروز دريا از مسائل حياتي ايران و منطقه است و نيروي دريايي در كن ار ساير توان دفاعي ما جز دستاوردهاي خوب دوران دفاع مقدس است و نقش تاثيرگذا ر آن در آينده بيش از پيش مشخص خواهد شد.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به تلاش ‌هاي رژيم گذشته براي حفظ نظارت بر خليج فارس، به دليل وابستگي ت وان دفاعي ايران در بخش دريا و حتي در بخش لجستيك دريايي به غرب و آمريكا، اين تلاش را بي نتيجه خواند و اضافه كرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از جنگ، برنامه ‌ري زي خوبي براي حضور مستقل پايدار و مقتدرانه در درياهاي شمال و جنوب كشور انجا م داده‌ ايم كه اينك شاهد نتايج اين اقتدار هستيم.

هاشمي رفسنجاني يا اشاره به اينكه با رشادتهاي نيروهاي دريايي و هوايي توانستيم نيازهاي خود در منطقه را تامين كنيم و صادرات نفت را تا روز پاياني جنگ ادامه دهيم گفت: امروز هم بار اصلي تامين امنيت كل منطقه خليج فارس بر عهده نيروي دريايي ارتش و سپاه پاسدا ران انقلاب اسلامي است.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري اين مطلب كه تجربه جنگ ما را د ر تقويت نيروهاي دفاعي و نظامي كمك كرد و امروز هيچ نيروي دريايي به اقتدار ن يروهاي دريايي سپاه و ارتش نيست و توان تسليحات نيروهاي ما كه توسط صنعت دفاعي ايران ساخته شده بر همه آشكار است.



خطيب جمعه تهران گفت در مقام مقايسه توان دفاعي دريايي ايران پس از ا نقلاب و پيش از انقلاب مشاهده مي شود اين است كه شاه به توان دفاعي خود كه توسط ك شورهايي چون فرانسه تجهيز شده بود مي‌ باليد اما امروز نيروي دفاعي دريايي ما به توان دفاعي بومي خود در تمامي عرصه‌ ها يي چون تسليحات، مين يابي و تجهيزات دري ايي افتخار مي‌ كند.



هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر اين مطلب كه خليج فارس نقش بسيار مهمي را در منطقه خاورميانه در كنار ايران ايفا مي كند تصريح كرد: در زمان جنگ كه دشمن مي خواست تا نظارت ما بر خليج فارس را دچار خدشه كند با حركات و تلاشهاي شجاعانه نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران توانستيم نيروهاي دشمن را خارج كنيم و امنيت را در منطقه بدست گيريم و ما امروز بر عرصه درياي عم ان و خليج فارس حكومت مي‌ كنيم و حقي هم از اقيانوس هند داريم.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاكيد بر نقش مهم امنيتي ، سياسي و اقتصادي دريا به صنايع دريايي از جمله صنعت ميگو اشاره كرد و گفت: اين صنعت ارزش افزوده فراواني دارد و ارزش فراواني براي شيلات ما كه در حال توسعه است دارد.



هاشمي رفسنجاني با اشاره به منابع عظيمي كه در كشور وجود دارد و مي تواند در مسير توسعه براي ايران بسيار موثر باشد گفت: وجود ده درصد ذخيره گاز و نفت و منابع عظيم انرژي در منطقه خليج فارس از ويژگي ‌هاي مهم اين منطقه است.





خطيب جمعه تهران جزاير خليج فارس مثل كيش و قشم را چون مرواريدي درخشان خواند و گفت: در كميسيون‌ هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل ‌گيري بزرگترين تمدن منطقه با تكيه بر منافع نفت و گاز و توسعه صنايع پتروشيمي بر اساس مطالعات و بررسي ها بحث شده است.



هاشمي در ادامه با اشاره به دوران سازندگي گفت: در دوران سازندگي در حالي كه هيچ تو ان صنعتي و فني نداشتيم تلاش خود را براي حضور صنعتي در دريا آغاز كرديم و ام روز با توان علمي و فني جوانان كشورمان بزرگترين فناوريهاي صنعت دريا را در خليج فارس و آبهاي مازندران خودمان انجام مي‌دهيم.



هاشمي رفسنجاني تاكيد كرد : امروز در كنار نظارت دفاعي، توان صنعتي ما در درياي عمان، خليج فارس و درياي مازندران نيز بي‌ رقيب است و حتي حفاري ‌هاي پيچيده هزار متر زير آب را انجام مي‌ دهيم و با وجود اين همه منابع انرژي، تمامي لاشه‌خوري ‌ها و ماجرا جويي ‌هاي استعمار براي تصرف اين منطقه است كه بايد با توجه بيشتر دولت و مجلس و تاكيد فراوان بر تقويت خدمت صنفي، دفاعي و اقتصادي، اين منطقه را ك املاً در اختيار داشته باشيم.



وي با اشاره به وجود حوزه‌ هاي ن فت و گاز مشترك با كشورهاي همسايه گفت: توجه به اينكه آنها از توان فني غرب بهره مي‌ برند، توسعه، پيشرفت و آموزش نيروهاي انساني را پيش از پيش ضروري مي‌سازد و براي بهره ‌گيري از توان فني غرب، من اولين قرارداد را با يك شركت آمريكايي بستم كه با مخالفت كاخ سفيد روبرو شد و در نهايت توتال فرانسه جاي آ نرا گرفت و امروز مناطقي چون پارس جنوبي و عسلويه ما را از ثروتي فراواني در كنار مديريت و فناوري علمي ايران برخوردار كرده است.



وي تصريح كرد: هر چه تلاش كنيم تا اين منابع عظيم امنيتي، استراتژيكي ، صنعتي و اقتصادي زير سيطره خودمان باشد مي‌توانيم اشتغال و توسعه را براي مناطق ساحلي كشورمان به ارمغان آوريم و گامي كه ايران طي 15 سال اخير براي توسعه فني و دفاع ي‌ دريا برداشته قابل تقدير است كه در صورت مديريت صحيح مي‌ توانيم به ايجاد م راكز مهم سواحلي كشورمان با هدف در اختيار قرار گرفتن نبض تجارت منطقه اميدوا ر باشيم.

