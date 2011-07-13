حضور جوانان در عرصه های مختلف مسیر رشد کشور را سرعت داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از جوانان نخبه استان زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی و رشادت‌های جوانان آن، بزرگ‌ترین الگوی کشورهای به پا خاسته جهان محسوب می‌شود افزود: این جوانان دیروز کشور ایران اسلامی بودند که نام پرآوازه انقلاب اسلامی را در سرتاسر جهان گسترش دادند و جوانان امروز نیز پیرو خط مشی آنان بوده و در عرصه‌های مختلف هنر، علم، فرهنگ و صنعت و ورزش خودنمایی کرده و چراغ پرفروغ انقلاب‌اسلامی را روشن نگه می‌دارند.



وی به قابلیت‌های جوانان شهری و روستایی استان در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: هر یک از جوانان استان به تناسب اراده و شرایط در محل زندگی خود نقش‌آفرینی می‌کنند که به همین خاطر و به‌واسطه این نقش‌آفرینی‌ها است که بعد از 32 سال از انقلاب اسلامی، خدشه‌ای به ایران وارد نشده است.



رئوفی‌نژاد افزود: در جبهه‌های حق علیه باطل، جوانان کشور رو در روی دشمنان تا دندان مسلح قرار گرفته و تا آخرین قطره خون خود از ناموس و کشور خود دفاع کردند.



استاندار زنجان ادامه داد: در آن زمان، جبهه‌ها مملو از جوانانی بود که میانگین سنی آنان از 18 تا 30 سال تجاوز نمی‌کرد و همین جوانان نیز بعد از انقلاب اسلامی، یکپارچه و با اراده پولادی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.



رئوفی نژاد با اشاره به تحریم ایران از سوی دیگر کشورها، افزود: با جرأت می‌توان گفت، ایران در هیچ زمینه‌ای وابستگی به دیگر کشورها علی‌الخصوص کشورهای صهیونیستی و غربی ندارد.



استاندار زنجان، تحول عظیم در نگرش جوانان بعد از انقلاب را بزرگ‌ترین پیامد این رویداد دانست و تصریح کرد: جوانان بی‌انگیزه زمان شاهنشاهی به برکت انقلاب اسلامی و نیز با حضور پررنگ امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبدیل به جوانان باانگیزه پرتلاش و پویا در کار شده‌اند که همه حرکات آنان مقدس و ستودنی ‌است.



در این مراسم از جوانان نخبه استان در حوزه علم و صنعت، ورزش و سایر رشته‌ها تجلیل به‌عمل آمد.