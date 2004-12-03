تيم بسكتبال راه آهن به سختي پيروز شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين بازي كه دركوارتراول دوتيم درامتياز20مساوي بودند ودرپايان نيمه با تعقيب وگريزپاياني 38 بر 31 راه آهن پيش افتاد.

دركوارترسوم هم بازي خيلي نزديك پيش رفت ونتيجه 62بر56 براي راه آهن بدست آمد كه دراين ميان پرتابهاي سه امتيازي محسني، حيدري وشمس الدين كه درشرايطي حساس بدست مي آمد، همواره برتري راه آهن را به همراه داشت اما تلاش بازيكنان نگارسنگ نظيريوسفي، پوركاوه، دواگين بلاروس درسايه هدايت خوب كسايي پورباعث مي شد كه راه آهني ها نتواند به پيروزي اميدوارباشند كه پاسخ فوله شدن برد برابرنگارسنگ، خيال راه آهني ها تا حدي آسوده شد هرچند كه بهترينهاي اين تيم يعني ميلوش صربستاني، حيدري ومحسني نيز4 فوله بودند تا جائيكه بالاخره حيدري هم پنج فوله شد ودرشرايطي كه بازي خيلي نزديك بود، خطاهاي تاكتيكي نگارسنگ باعث شد تا اختلاف به نفع راه آهن دراثرپرتابهاي پنالتي بيشترشود. بهمن اميني هم يكي ازبهترينهاي اين بازي براي راه آهن بود.