آلبوم "شب جوانی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش درآمد همایون نخستین قطعه از آلبوم موسیقی شب جوانی به آهنگسازی جهانشاه صارمی آغازگر این آلبوم است و در ادامه قطعات "شب جوانی " اثرروح الله خالقی براساس شعری از رهی معیری، "به زندان" براساس ساخته ابوالحسن صبا ، "نگاه عاشق" برروی شعری از فریدون مشیری، "کرشمه" ،"خوش چین" با شعری از کریم فکور، "بهار دلنشین" (رنگارنگ 1) با شعری از بیژن ترقی و"صدای دیدار" منتشر شده است؛ پایان بخش این آلبوم هم قطعه "آه شبانه" ساخته حسین اینانلو براساس شعری از شفیعی کدکنی است.

در بخش معرفی این آلبوم میرعلینقی در مطلبی با عنوان" تعظیمی دوباره به استاد" چنین آورده است : بین آهنگسازان بزرگ نسل گذشته ، روح الله خالقی یکی از هنرمندانی است که تمام فرم های شناخته شده زمان خود، آثاری را نوشته و اجرا کرده است، به غیر از فرم هایی که اختصاص به تکنیک های ویژه "ساز" به خصوصی دارند، مثل چهار مضراب . اگرچه دربرخی از آثار ارکسترال او می توان قطعاتی را به صورت تغییر یافته - والبته زیبا تر نسبت به چهارمضراب های معمولی - جستجو کرد.او که زمانی نوازنده حرفه ای ویولن بود و به تار و پیانو نیز آشنایی کامل داشت شخصیت صداهای پیوسته (لگاتو) و منقطع (استاکاتو) را با انتخابی دقیق در آثارش به کار می گرفت و قریحه او به هنگام آهنگسازی در قید و بند تکنیک های عادت شده "ساز" به خصوصی نبود . او به ارکستر می اندیشید و شاید برای همین است که با وجود شخصیت هارمونیک قوی در ساخته هایش و تعلقی که به گروه سازهای زهی- کمانی دارد، می توان نغمه های زیبای استاد را با تنظیم ها ،سازگزینی ها و صدادهی های متفاوت شنید و باز هم از شنیدنشان لذت برد.

جهانشاه صارمی سرپرست و نوازنده تار ، پریسا همایون فر،تار،سپیده افشار ،بم تار،حسین اینانلو،عود،یاور طاهریان،سنتور،حسام اینانلو،کمانچه،قیچک،المیرا مردانه،کمانچه،مهدی نبوی،نی،امیرشکرابی،تمبک از اعضای گروه نهفت هستند.