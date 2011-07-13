اجرای سد داریان باعث تحول در منطقه پاوه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی در مراسم راه اندازی تونل انحراف آب و آغاز عملیات اجرایی بدنه سد داریان با تاکید بر حل مشکلات این سد خواستار تسریع در اجرای آن شد.



وی اجرای این سد را نویدی خوش برای مردم منطقه پاوه دانست و گفت: با بهره برداری این سد،نشاط و شادابی و رونق اقتصادی این منطقه فزونی خواهد یافت.



هاشمی اظهار داشت: همه باید کمک، حمایت و پشتیبانی کنند تا از این فرصت محقق شده در جهت توسعه و آبادانی این منطقه استفاده کنند.



استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه های اجرای سد در استان گفت: خوشبختانه برنامه های خوبی برای اجرای سدها در استان در حال انجام است که برای تسریع در اجرای آنها به دنبال افزایش اعتبارات سدها از طریق فروش اوراق مشارکت هستیم.