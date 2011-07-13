700 هزار دانش آموز در رشته های فنی و کار دانش تحصیل می کنند

ابراهیم سحرخیز در حاشیه اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر بطور میانگین در هر مقطع تحصیلی یک میلیون دانش آموز تحصیل می کنند که با داشتن 12 میلیون و 500 هزار دانش آموز حدود 38 درصد در هنرستانها و رشته های کاردانش درس می خوانند.

وی افزود: رشته های فنی و حرفه ای توانمندی جوانان را دو چندان می کند و زمینه اشتغال دانش آموزان رشته های مهارتی بیشتر از دیگران فراهم است لذا در صدد توسعه هنرستان ها و افزایش کمی دانش آموز در این مدارس هستیم که در این راستا در برنامه پیش بینی شده باید این میزان به 50 درصد افزایش یابد.

سحرخیز گفت: با داشتن پنج هزار هنرستان و ظرفیت های متعدد کارگاهی و آموزشی می توان با هدایت احداث کارگاهها و مدارس جدید و ساخت و سازها در کنار هنرستانها از قابلیت های مهارتی کشور بیشتر استفاده کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: انعطاف در رشته های کاردانش ویژگی مناسبی برای توسعه این رشته های مهارتی است که تاکنون 230 رشته کاردانش در کشور فعال شده و اگر متقاضی وجود داشته باشد آماده ایم با دایر کردن رشته های جدید به همه نیازها پاسخ دهیم.

1200 میلیارد تومان اعتبارات استانی آموزش و پرورش

سحرخیز گفت: اعتبارات فصل آموزشی استانها بیش از 1200 میلیارد تومان است که درصورت اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبارات متمرکز می توان تجهیز مدارس را سرعت بخشید.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: در سال گذشته برای خرید تجهیزات آموزشی مدارس بیش از 100 میلیارد تومان از اعتبارات وزارتخانه هزینه شد که این روند امسال نیز تداوم خواهد یافت.

آموزش مجازی معلمان

سحرخیز از آموزش مجازی معلمان هم خبرداد و تصریح کرد: از سال اول اجرای این طرح 72 ساعت آموزش مجازی برای معلمان پیش بینی شده که 36 ساعت حضوری و 36 از طریق نرم افزارها صورت گرفته که بدلیل انعطاف کار، هزینه کم و تاثیر آن به سمت توسعه این آموزشها می رویم.

وی در خصوص طرح درس ملی هم گفت: این طرح روی میز شورای آموزش و پرورش قرار گرفته و هنوز به اتمام نرسیده که در صورت تصویب به شورای انقلاب فرهنگی ارجاع و ابلاغ می شود ودر خصوص سند ملی آموزش و پرورش هم 70 درصد کار انجام شده و در دو ماه آینده نهایی می شود.

مدارس هوشمند راه اندازی می شود

سحرخیز از راه اندازی مدارس هوشمند در کشور هم خبرداد و یادآورشد: مدارس هوشمند که می تواند حداقل یک نرم افزار داشته باشد و از یک کلاس شروع شود امسال در دستور کار وزارتخانه قرار دارد ودر این سیستم از لحظه ورود دانش آموز تا آزمون و ارائه محتوای درسی هوشمند است و روش تدریس تعاملی است.

45 کتاب در سایت شبکه رشد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تاکنون 45 جلد کتاب به صورت الکترونیکی در سایت و شبکه رشد وارد شده و اولویت راه اندازی مدارس هوشمند در مراکز خاصی مانند مدارس نومنه دولتی، شاهد، استعدادهای درخشان است.

وی از توزیع هشت هزار دستگاه رایانه در مدارس روستایی کشور هم خبرداد و بیان کرد: این رایانه ها در دو مرحله توزیع می شود که چهار هزار دستگاه تاکنون توزیع شده است.