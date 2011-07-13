اختلافات به اجتماع سرایت نکند/ طرح ولایت سر نخ پاسخ به مسائل بنیادین است

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت‌الله مصباح یزدی روز چهارشنبه در جمع دانشجویان طرح ولایت در مشهد با اشاره به ویژگی پرسشگر بودن انسان افزود: انسان پس از دوران نوزادی پرسش های گوناگونی برایش پیش می آید و شروع به پرسش می کند که به این علت است که رفتارهای انسانی بر اساس شناخت هاست.



آیت الله مصباح یزدی اضافه کرد: انسان پس از رشد و رسیدن به دوره تعقل دارای ویژگی درک عقلانی در حرکت انسانی می شود.



وی تصریح کرد: در میان انسان هایی که به مرحله فهم انجام کار می رسند، اختلاف نظر و اختلاف عمل وجود دارد، اما این اختلاف نظر مشکلی در زندگی عادی به وجود نمی آورد.



آیت الله مصباح یزدی افزود: این اختلافات در صورتی که به اجتماع سرایت کند جنگ های مسلحانه و جهانی را به وجود می آورد.



مسئول موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(ره) همچنین منشاء این اختلافات را عدم تقویت عقلانیت انسان دانست و تاکید کرد: با تقویت این عقلانیت اخلاف ایجاد نمی شود و اختلافات زمانی رفع می شود که مبتنی بر مبانی فکری معقول و منطقی باشد.



عضو مجلس خبرگان رهبری به نقش دانشمندان جهان اسلام اشاره کرد و افزود: دانشمندان جهان اسلام جهت رفع اختلافات نظری، روی شناخت و ارزش شناخت بحث می کنند تا مشخص شود کدام یک از مطالبی که ما به آن معتقدیم درست و کدام نادرست است.



وی با مهم دانستن شناخت هستی و هدف آفرینش، به بیان اولویت ها پرداخت و گفت: این شناخت در اولویت قرار دارد و اگر پاسخ به این پرسش ها یرای ما مشخص شود، ارزش آن بی نهایت است در نتیجه ما باید از راه شناخت بدانیم که عقل را در چه راهی به کار بگیریم.



رئیس موسسه امام خمینی(ره) افزود: پس از هستی شناسی، بینش کلی نسبت به کل جهان باید یافت که البته عقل ناقص انسان پاسخگوی همه این مسائل نیست، بنابراین متوجه می شویم که یک منبع شناخت دیگری به نام وحی وجود دارد که به ما می گوید چه کنیم تا به سعادت برسیم.



آیت الله مصباح گفت: پس از شناخت خدا و حاکم بودن اراده او بر عالم هستی، بخشی از معارف بشری شکل می گیرد که مربوط به مسائل عملی است و حکمت عملی نام دارد.



وی افزود: در این بخش انسان باید بداند که نسبت به سایر انسان ها چه وظایف و چه حقوقی دارد؛ اگر انسان این مجموعه را درک کند، کار او در زمینه زندگی عقلانی بسته می شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با بیان اینکه پاسخ به چگونگی اداره جامعه هدف نهایی طرح ولایت است، گفت: طرح ولایت تنها سر نخ پاسخ به مسائل بنیادین است.