تقویت زیرساخت های صنایع تبدیلی در صادرات مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای کنترل نظارت استان با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان اظهار داشت: در سال جاری با افزایش تولید میوه ها مواجه هستیم و با توجه به عدم ماندگاری و شرایط خاص برخی از محصولات باید با برنامه ریزی شرایطی ایجاد تا هر چه زودتر این محصول به بازار و به دست مصرف کنندگان و پا در صنایع مربوط به مصرف برسد.

وی ادامه داد: افزایش تولید غیرکیفی میوه و مرکبات نظیر هلو و شلی، عدم اصلاح به موقع، نداشتن برنامه ریزی صحیح در سطح زیرکشت توسط کشاوران و سرمایه گذاری بدون جهت، نبود صنایع تبدیلی مناسب و عرضه بیش از حد آن در زمان کوتاه را از عوامل کاهش قیمت این میوه ها بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که می تواند در این امر به تولیدکنندگان کمک شایانی کند و اجرایی شدن قاون بهره وری محصولات کشاورزی می تواند زمینه ارتقای بهره وری، اصلاح الگوهای تولید، مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را اجرا می کند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران در ادامه به خرید تضمینی گندم اشاره کرد و افزود: از زمان شروع خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان تاکنون بیش از 91 هزار تن خریداری شده که 55 هزار تن آن توسط شرکت غله نطقه دو و بیش از 36 هزار تن توسط کارخانجات استان صورت گرفته است که بیش از چهار میلیارد و 800 میلیون تومان به تولیدکنندگان و کشاورزان پرداخت و مابقی تا پایان این ماه انجام می شود.

وی حمایت دستگاههای ذیربط از شرکت خوشه سبز مازندران را خواستار د و افزود: این شرکت توانمندی های قابل توجهی در خصوص تنظیم بازار برنج استان در کشور را دارد.