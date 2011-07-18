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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۷:۵۸

سردارساجدی‌نیا به مهر خبرداد:

تداوم طرح جمع آوری ماهواره‌ها

تداوم طرح جمع آوری ماهواره‌ها

رئیس پلیس پایتخت گفت: طرح جمع آوری ماهواره‌ها تا زمانی که قانون اجازه دهد ادامه می یابد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح برخورد و جمع آوری ماهواره ها همچنان در دستور کار قرار دارد و براساس قانون دیش های مشخص در ساختمانها جمع آوری می شود.

وی ادامه داد: این طرح تا زمانی که قانون اجازه دهد اجرا می شود و پلیس با قاطعیت با تولید کنندگان و نصب کنندگان برخورد می کند. ضمن اینکه جمع آوری ماهواره ها مکان خاصی ندارد و در سراسر تهران اجرا می شود.

رئیس پلیس تهران در مورد اجرای طرح اذان تا اذان در سینماها گفت: این هفته در این مورد تصمیم گیری می کنیم. البته باید مسائل امنیتی و ترافیکی این طرح مد نظر قرار گیرد زیرا در صورت اجرای آن و حضور اهالی سینما پلیس موظف است امنیت آنها را تامین و ترافیک را تسهیل کند.
 

کد مطلب 1358979

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