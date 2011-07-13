استانداردهای فناوری اطلاعات حوزه درمان بومی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در کنگره فناوری اطلاعات در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اعلام برگزاری دومین همایش مدیران آتی دانشگاهای علوم پزشکی کشور، مهر ماه سال جاری در مازندران گفت: باید استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات در حوزه درمان را بومی کنیم.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه در حوزه فناروی اظهار داشت: قسمت زیادی از تغییرات ساختار دانشگاه در حوزه آیتی اتفاق افتاد.

رضایی تصریح کرد: ساختار تغییراتی آی تی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به حدی بود که هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی مازندران را مجاب به پرداخت حق فنی کارکنان بخش آی ‌تی دانشگاه کرد.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اداره کردن مراکز مختلف استان به شکل مدیریت آی ‌تی افزود: در مراکز مختلف مدیریتی باید فعالیت بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه موظف به اجرای برنامه‌های تکلیفی وزارت بهداشت و درمان در حوزه آی تی هستیم، افزود: باید تلاش کنیم تا با ارائه پیشنهادات مناسب و همکاری با همه سطوح فقط منتظر اجرای عوامل بالادستی نباشیم.

رضایی، خواستار بومی سازی اطلاعات دانشمندان سایر حوزه‌ها برای بهره برداری از استفاده کنندگان فناوری دانشگاه شد و افزود: باید استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات در حوزه درمان را بومی کنیم.

وی، خواستار بومی سازی نرم افزارها و سخت افزاهای مهندسان و شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه شد و بیان داشت: پیشنهادهای شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه را باید به صورت بومی درآوریم.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران تاکید کرد: همه مسئولان حوزه فناروی باید در حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند اثرگذار باشند و از اشتباهاتی که حین کار رخ می‌دهد با بررسی مناسب و تعامل برطرف شود.

رضایی، از برگزاری دومین همایش مدیران آی تی دانشگاهای علوم پزشکی کل کشور، با کنگره رسانه های حوزه سلامت در مهر ماه سال جاری در مازندران خبر داد.

وی افزود: نخستین همایش مدیران آی تی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شیراز برگزار شد.

رضایی ادامه داد: سرفصل‌های مهم این کنگره را در اختیار مدیران بخش‌ها قرار میدهیم تا نقطه نظرات و چالش‌هایی را که در ذهن برنامه نویسان آی ‌تی دانشگاه علوم پزشکی مطرح میشود در آن کنگره ارائه دهیم.

وی با تاکید بر آموزش ضمن خدمت حوزه آی ‌تی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: نظام پیشنهادات در پرتال دانشگاه تهیه می‌شود.

مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در نظام پیشنهادات طرح‌های ارائه شده‌ای که صرفه‌جویی اقتصادی را به دنبال داشته باشد درصدی از مبلغ ارائه شده طرح پیشنهادی به پیشنهاد دهنده واگذار می شود.