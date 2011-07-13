به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان پنجاه و هشتمین نشست اعضای هیئت اجرایی و هیئت رئیسه شورای المپیک آسیا که ظهر امروز چهارشنبه در توکیوی ژاپن برگزار شد محمدعلی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران با پیشنهاد "شیخ احمد الفهد الصباح" رئیس شورای المپیک آسیا و رای مثبت اعضای هیئت اجرایی به عنوان نایب رئیس شورای المپیک آسیا(OCA) انتخاب شد.

نایب رئیسی شورای المپیک آسیا بالاترین پست بین المللی در ورزش ایران به حساب می آید که برای نخستین بار به یک ایرانی تعلق گرفته است.

همچنین در نشست امروز اعضای هیئت رئیسه شورای المپیک آسیا بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک برای ششمین بار متوالی به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای المپیک آسیا و رئیس کمیته اطلاعات و آمار انتخاب شد.