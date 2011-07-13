نشست بررسی مشکلات نخبگان کشور در خبرگزاری مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور دکتر آریا الستی معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان و پنچ نفر از نخبگان کشور در حوزه های ژنتیک، علوم تشریح، علوم مهندسی و پزشکی برگزار شد، عدم استفاده کاربردی از تخصص و مهارت نخبگان و حمایت های بنیاد در زمینه جلوگیری از خروج نخبگان مورد بررسی قرار گرفت.

موضوعاتی چون گرنت های پژوهشی، نقاط ضعف آیین نامه های حمایتی بنیادملی نخبگان، ارزیابی عملکرد بنیاد ملی، مشکلات آزمونها و المپیادهای علمی پزشکی و نحوه حمایت بنیاد از نخبگان دوره های پسادکترا و وامهای حمایتی بنیاد به نخبگان و مدال آوران کشور از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.



نشست بعد از ظهر امروز چهارشنبه با حضور دکتر مریم کبیر سلمانی رتبه اول کشوری در رشته دکتری ژنتیک و استادیار پژوهشگاه ژنتیک، دکتر سوده غفوری فرد رتبه اول آزمون سراسری و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر مهرزاد نصیریان رتبه دوم جشنواره بین المللی خوارزمی، دکتر سیدحمید جمال الدینی نخبه پزشکی و دانشجوی دوره دکتری تخصصی ژنتیک و شیما سینجلی نخبه پزشکی و دانشجوی دوره دستیاری تخصصی چشم پزشکی برگزار شد.



نخبگان حاضر در این نشست موضوعاتی چون ایجاد کمیته ای برای اصلاح و بررسی آیین نامه های بنیاد ملی، نحوه اعطای حمایتهای ملی بنیاد، بررسی وضعیت آزمونهای جامع پزشکی و راهکارهای کاهش بوروکراسی اعطای حمایت ها را به عنوان پیشنهاد ارائه کردند.