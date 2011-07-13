پرداخت حقوق نیروهای قراردادی و شرکتی در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شواری برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار داشت: در توزیع اعتبارات هزینه ای پرداخت هزینه های گاز و عوارض و نو سازی ساختمانهای اداری بعد از حق الزحمه ها در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی از افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: مبنای توزیع اعتبار در سال 90 عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 89 است.

استاندار اردبیل عنوان کرد: اگر در یک دستگاه اجرایی افرادی درخواست بازنشستگی پیش موعد دارند باید کسری سنوات آنها از بند اعتبارات هزینه ای پرداخت شود. و پرداخت مزایای بازنشستگی از این محل غیر قانونی است.

صابری یادآور شد: با نهایت دقت و عدالت اعتبارات هزینه ای استان بین دستگاهها اجرای استان توزیع شد و مورد تایید و تصویب نیز قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در مورد اختصاص اعتبارات عمرانی نیز مذاکرات اولیه صورت گرفته و در هفته آینده به صورت دقیق برنامه ریزی، بررسی و تصویب می شود.

استاندار اردبیل اظهار داشت: طبق اصل 48 قانون اساسی و تاکید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در تخصیص اعتبارات توجه اصلی بر روی مناطق محروم است.







