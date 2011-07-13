به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر همت به بهانه برگزاری سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب - دفاع مقدس) با بیان این مطلب که این روزها یا باید به دنبال تئاتر موزه‌ای باشیم، یا به مسائل پس از جنگ بپردازیم، گفت: بهتر است که ما در جشنواره‌هایمان به مسائل پس از جنگ که هنوز گریبان‌گیر مردم است بپردازیم و یا آثار برتری را که طی 30 سال گذشته اجرا شده، به صورت رپرتوار دوباره تولید و اجرا کنیم.



این بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به آثاری که صرفا برای حضور در جشنواره‌هایی همچون تئاتر مقاومت (انقلاب - دفاع مقدس) تولید می‌شوند، تصریح کرد: چرا بسیاری از آثار خوب همچون «ننه خضیره»، «مظلوم پنجم» و مجموعه آثار علیرضا نادری به تاریخ پیوسته‌اند و دوباره اجرا نمی‌شوند؛ جشنواره باید برآیند کارهای اجرای عمومی شده در طول سال باشد و یک حرکت سیستماتیک داشته باشد، نه اینکه فقط در یک زمان کوتاه عده‌ای بیایند و کاری ارائه بدهند و بعد همه چیز تمام شود.



وی افزود: ما از یک سو دچار جشنواره زدگی هستیم و از سوی دیگر آثار مناسبتی‌مان تکراری است؛ همان طور که یک اثر مذهبی را برای بیستمین سال پیاپی به مناسبت‌های مختلف روی صحنه می‌بریم.



همت یکی از عوامل مهم در برگزاری یک جشنواره را پرداختن به امر آموزش شرکت کنندگان عنوان کرد و اظهارداشت: ما باید ابتدا به فکر آموزش، تعلیم، آگاهی و سواد شرکت کنندگان در یک جشنواره باشیم، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس باید فکر کند که قبل از برگزاری چنین جشنواره‌ای برای تعلیم افراد چه کرده است؟؛ امروزه ضعف در آموزش و ضعف در تکنیک گریبان‌گیر تئاتر ماست، به طور مثال ما نمی‌توانیم به کسی که صرفا بازوی درشتی دارد بگوییم بیا در ورزش کشتی یا وزنه برداری فعالیت کن، باید اول به او آموزش دهیم.



سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب - دفاع مقدس) به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا 3 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.