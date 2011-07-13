4 مجتمع بین راهی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی ظهر چهارشنبه در دیدار تشکل های صنفی حمل و نقل استان با رئیس سازمان حمل و نقل کشور اظهار داشت: با بهره ‌برداری از این چهار مجتمع تعداد مجتمع‌های خدماتی رفاهی فعال استان به 18 مجتمع می‌ رسد.

وی تعداد شرکتهای حمل و نقل استان را 73 شرکت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر چهار هزار و 700 دستگاه وسیله حمل و نقل برون شهری در استان فعال است.

حسینی به فعالیت هشت هزار و 200 راننده در بخش حمل و نقل جاده ای استان اشاره کرد و بیان داشت: شش پایانه باربری و مسافربری در سطح خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان باری استان بیش از 13 سال است، ادامه داد: تعداد 10 دستگاه دوربین نظارت تصویری در استان آماده نصب است که مساعدت مرکز مدیریت راههای کشور را می طلبد.

وی بیان کرد: ایجاد دفاتر نمایندگی در شهرستانها در جهت رفاه حال شهروندان و دست اندرکاران حمل و نقل برون شهری استان، نصب و بهره برداری از دوربین های کنترلی در محورهای مواصلاتی وارتباط پایانه های بار بیرجند و مشهد مقدس از اولویتهای کاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی است.

وی از ایمن سازی 32 مدرسه حاشیه راههای استان خبر داد و گفت: در سال جاری نیز تلاش می شود 90 مدرسه دیگر نیز ایمن سازی شود.

حسینی گفت: پایانه مرزی ماهیرود و بازارچه مرزی یزدان دو گذر مهم ترانزیتی در استان است که در صورت توجه به آنها تحول قابل توجهی را در منطقه شاهد خواهیم بود.