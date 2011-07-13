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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

حسینی:

4 مجتمع بین راهی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

4 مجتمع بین راهی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از بهره برداری چهار مجتمع بین راهی طی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی ظهر چهارشنبه در دیدار تشکل های صنفی حمل و نقل استان با رئیس سازمان حمل و نقل کشور اظهار داشت: با بهره ‌برداری از این چهار مجتمع تعداد مجتمع‌های خدماتی رفاهی فعال استان به 18 مجتمع می‌ رسد.

وی تعداد شرکتهای حمل و نقل استان را 73 شرکت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر چهار هزار و 700 دستگاه وسیله حمل و نقل برون شهری در استان فعال است.

حسینی به فعالیت هشت هزار و 200 راننده در بخش حمل و نقل جاده ای استان اشاره کرد و بیان داشت: شش پایانه باربری و مسافربری در سطح خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان باری استان بیش از 13 سال است، ادامه داد: تعداد 10 دستگاه دوربین نظارت تصویری در استان آماده نصب است که مساعدت مرکز مدیریت راههای کشور را می طلبد.

وی بیان کرد: ایجاد دفاتر نمایندگی در شهرستانها در جهت رفاه حال شهروندان و دست اندرکاران حمل و نقل برون شهری استان، نصب و بهره برداری از دوربین های کنترلی در محورهای مواصلاتی وارتباط پایانه های بار بیرجند و مشهد مقدس از اولویتهای کاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی است.

وی از ایمن سازی 32 مدرسه حاشیه راههای استان خبر داد و گفت: در سال جاری نیز تلاش می شود 90 مدرسه دیگر نیز ایمن سازی شود.

حسینی گفت: پایانه مرزی ماهیرود و بازارچه مرزی یزدان دو گذر مهم ترانزیتی در استان است که در صورت توجه به آنها تحول قابل توجهی را در منطقه شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 1359014

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