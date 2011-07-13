به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر چهارشنبه در جلسه انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرفکنندگان استان زنجان افزود: این انجمن از هفته آینده به صورت رسمی فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این انجمنها باید بدنه تشکیلاتی خود را قویتر کنند، افزود: این انجمنها در استان باید درآمدهای خود را ساماندهی کنند و در تلاش باشند تا خارج از دستگاههای دولتی محلی را برای انجام فعالیتهای خود فراهم کنند.
صدری با تأکید بر اینکه دولت با تشکیل این انجمنها در کشور اعتماد خود را به بخش خصوصی ثابت میکند، ادامه داد: همه
فعالیتهایی که در سطح این انجمن صورت میگیرد باید به صورت کارشناسی شده باشد تا به بخش عظیمی از مشکلات مردم رسیدگی شود.
رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان گفت: انجمنها باید فعالیتها را به شکلی مدیریت کنند که بتوانند از ابتدای سال 91 به خود اتکا کرده و امورات خود را عهدهدار باشند.
صدری با با بیان اینکه سازمان بازرگانی استان نیز تا حد توان در ارائه محل استقرار و امکانات لازم برای فعالیت انجمن ها همکاری خواهد داشت، افزود: این انجمنها باید بهگونهای برنامهریزی داشته باشند که تا پایان سال 90 بتوانند شکل واقعی خود را پیدا کرده و با تمام قدرت همه فعالیتها را عهدهدار شوند.
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