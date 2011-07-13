فوت 8 بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو در تهران تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شیرزادی افزود: تاکنون 8 مورد مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در تهران شناسایی شده اند که تنها تشخیص یکی از آنها قطعی است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 37 مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو گزارش شده است که آمار کشته شدگان این بیماری از ابتدای امسال تاکنون در کل کشور 8 نفر است.

شیرزادی افزود: در سال گذشته نیز 154 نفر در کل کشور به این بیماری مبتلا شدند.

وی به مردم توصیه کرد: دام را از مراکز مجاز توزیع دام خریداری کنند و ذبح دامها در کشتارگاهها انجام شود.

رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام وزارت بهداشت همچنین به کسانی که دام را ذبح می کنند توصیه کرد از وسایل ایمنی مانند ماسک، دستکش و عینک استفاده کنند.

تب خونریزی ‌دهنده کریمه کنگو یک بیماری حاد تب دار و خونریزی دهنده‌است که ازطریق گزش کنه و یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود و قصاب ها و کسانی که با دام آلوده سروکار دارند، بیشتر د ر معرض ابتلا به این بیماری هستند.

