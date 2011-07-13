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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

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درگیری گروههای یمنی در نزدیکی مرز عربستان/ آل سعود تحریک می کند

درگیری گروههای یمنی در نزدیکی مرز عربستان/ آل سعود تحریک می کند

یک منبع امنیتی یمنی از درگیری میان حزب طرفدار عربستان با گروه الحوثی برای تصاحب استان مرزی الجوف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، منابع امنیتی یمنی اعلام کردند که در درگیری میان حزب "جمع یمنی برای اصلاحات"و گروه "الحوثی" که به منظور تسلط بر استان "الجوف" آغاز شده، سی نفر از طرفین کشته شده اند.

این منبع تاکید کرد: علاوه بر افراد کشته شده تعداد زیادی هم زخمی شده اند که  در میان آنها کودکان، زنان و سالخوردگان به چشم می خورند.

منبع فوق تصریح کرد: این درگیری به دنبال شکسته شدن آتش بس موجود میان طرفین که با میانجیگری احزاب اللقاء المشترک شکل گرفته بود شروع شده است و طرفین از انواع سلاحهای سبک و سنگین استفاده می کنند.

شایان ذکر است که منابع خبری اعلام کرده بودند که عربستان دهها میلیون دلار به قبایل طرفدار خود پول داده تا با گروه الحوثی مقابله کنند و مناطق همجوار با یمن را تصرف کنند تا مبادا گروه الحوثی هم مرز عربستان شود.

کد مطلب 1359024

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