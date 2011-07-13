به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه همایش ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که امروز چهارشنبه در قم برگزار شد از زحمات و تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین سید رسول محمود آبادی که عهده دار مسئولیت مدیرکلی بازرسی استان قم بود تجلیل به عمل آمد.



همچنین در این مراسم لوح تقدیری که به امضای حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور استاندار قم رسیده بود به حجت الاسلام محمود آبادی تقدیم شد.



بر اساس این گزارش در این مراسم همچنین فرزادنیا از حقوق دانان باسابقه کشور به عنوان مدیرکل جدید بازرسی استان قم معرفی شد.



فرزادنیا پیش از این مسئولیت مدیرکلی بازرسی استان خراسان جنوبی را عهده دار بود.



شایان ذکر است حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در این مراسم اظهار داشت: در نظر است از تجارب و توانمندی های حجت الاسلام والمسلمین محمودآبادی در یکی از سمت های مدیرکلی سازمان بازرسی کل کشور استفاده شود.

