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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۴

مسابفات اذان در قزوین آغاز شد

مسابفات اذان در قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مسابقات مرحله استانی اذان با حضور 175 موذن از امروز در قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقات استانی اذان از امروز چهارشنبه در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین آغاز شد.

در این رقابتها 175 موذن از شهرستانهای قزوین، البرز، آبیک و بوئین زهرا شرکت کرده اند.

این مسابقات در دورده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار شده است.

موذنان تاکستانی هم فردا با هم رقابت می کنند و مسابقات استانی 28 تیرماه برگزار خواهد شد.

تقی پور سرپرست اداره اوقاف شهرستان قزوین در باره رقابت های اذان گفت: این مسابقات در مقطع سنی بزرگسالان و جوانان برگزار می شود و سه نفر اول هر مقطع به مسابقات استانی که 28 تیرماه در امامزاده حسین برگزار خواهد شد راه خواهند یافت و نفرات برتر شهرستانی هم در رقابت استانی شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: مسابقات اذان، تواشیح و ابتهال هم در بین برادران و خواهران در 28 تیرماه برگزار می شود و یک نفر در رشته اذان در بخش شکوفه ها و یک نفر در مقطع بزرگسال به مسابقات سراسری کشوری راه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1359030

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