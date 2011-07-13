استفاده یک میلیون و 800 هزار نفر از خدمات مستمر بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی سیدمحمدی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و مشاوران بهزیستی سراسر کشور با آیت الله امینی گفت: سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد دولتی وظایف متعددی در حوزه‌های تخصصی توان بخشی، اجتماعی و پیشگیری بر عهده دارد.



وی ادامه داد: بالغ بر 50 وظیفه سازمانی طبق قانون بر عهده این نهاد گذاشته شده است و افراد مشمول خدمات آن از کودکان شیرخواره تا سالمندان و معلولان و ... را شامل می‌شود.



فعالیت 800 مرکز مشاوره



مشاور رئیس سازمان بهزیستی کل کشور با اشاره به خدمات ازدواج این سازمان بیان داشت: 800 مرکز مشاوره در سراسر کشور وابسته به این سازمان فعالیت دارد و خدمات مختلف مشاوره‌ای از جمله 148 مرکز خدمات مشاوره ازدواج ارایه می‌کند.



وی از تحت پوشش قرار کرفتن یک میلیون و 800 هزار نفر خبرداد و اضافه کرد: 20 هزار بچه بی‌سرپرست در 400 مرکز وابسته تحت مراقبت قرار دارند.



مراقبت از 50 هزار معلول در کشور



سیدمحمدی افزود: همچنین 50 هزار معلول در 2 هزار مرکز مورد حمایت و مراقبت قرار دارند و مابقی افراد مشمول خدمات این سازمان نیز از سایر خدمات این سازمان بهره مند می‌شوند.



وی از فعالیت 120 مرکز مشاوره ژنتیک خبرداد و گفت: ما طرحی را به مسئولان ارایه کرده‌ایم که مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج اجباری شود و در صورت واگذاری قدرت بیشتر به سازمان بهزیستی قادر خواهیم بود آمار بسیاری از معلولیت‌ها و ... را کاهش دهیم.

