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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

علیپور:

توسعه نهضت قرآن آموزی در زندانها موجب کاهش آسیبها می شود

توسعه نهضت قرآن آموزی در زندانها موجب کاهش آسیبها می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی زندانهای استان لرستان با بیان اینکه کاهش آسیب در زندانها به پایین ترین سطح ممکن از اهداف سازمان زندانهاست، گفت: به نظر می رسد توسعه برنامه های قرآنی در تحقق این مهم بسیار مؤثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم علیپور در مراسم اختتامیه مسابقات استانی قرآن ویژه سربازان وظیفه زندانهای لرستان گفت: تقویت باورهای دینی باعث می شود انسان در زندگی روزمره سالم تر و با اعتماد به نفس بیشتری به اجرای برنامه های مدنظر به پردازد.

وی افزود: نه تنها زندانیان بلکه کارکنان و سربازان وظیفه نیز باید همیشه به عنوان یکی از گروههای هدف برنامه های قرآنی باشند.

معاون اجرایی زندانهای استان لرستان یادآور شد: تقویت اعتقادات قرآنی و معنوی برای کسانی که در زندانها به کار مشغولند بسیار حیاتی است زیرا در معرض آسیبهای فراوانی قرار دارند.

علیپور ضمن تأکید بر توسعه برنامه های قرآنی و تبلیغات هدفمند پیرامون این برنامه ها در زندانها خاطرنشان کرد: هر فعال قرآنی می تواند سفیر این حوزه در میان هم صنفان خود باشد از این رو باید تلاش شود تا با برپایی جلسات گروهی مقدمات توسعه روزافزون برنامه های قرآنی در زندانها فراهم شود.

کد مطلب 1359036

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