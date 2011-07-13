کشور تنها با اعتماد به جوانان پیشرفت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر مرضیه وحیددستجردی آمده است: در گستره حیات انسان، دوره حساس و مهمی رخ میدهد که در آن مرحلهای از تحول روانی، زیستی و اجتماعی فرد، در شکلی پیچیده و متنوع ظهور مییابد. این دوره که زمینه ساز بروز انتظارات اجتماعی بزرگی همچون اشتغال، ازدواج، مسئولیتپذیری و آیندهسازی است نمایی از تحول در چرخه زندگی انسان است.
با عنایت به ساختار جمعیتی ویژه کشور که یکی از جوانترین ساختارهای جمعیتی دنیا را دارا است، ایران اسلامی یکی از مستعدترین کشورهای جهان در ایجاد تحولات و پیشرفتهای علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی به شمار میآید که در صورت برنامهریزی مناسب و تلاش در اجرای دقیق آن میتواند نویدبخش ساختن سرزمینی آباد برای حال و آیندگان باشد.
در ادامه پیام دستجردی آمده است: در این راستا از جوانان متعهد این مرز و بوم به ویژه دانشجویان به عنوان نماد جوانان پیشرو، آگاه و آرمان خواه انتظار میرود با اتکا به ویژگیهای بارز جوانی یعنی انرژی، امید و ابتکار و با ایمان به چشمه بیپایان رحمت الهی، با سعه صدر، ساختن ایران اسلامی را برخود فرض دانسته و همت و تلاش مضاعف را محور حرکت حال و آینده خود قرار دهند و در راستای تحصیل علم همراه با اخلاق بیش از پیش گام بردارند.
اعتقاد راسخ دارم که مسیر توسعه و پیشرفت کشور جزء از مسیر اعتماد به این سرمایه گرانقدر میسر نخواهد بود. لذا از مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور خواستارم تمام توان و مهارت خود را جهت توانمندسازی جوانان در زمینههای مختلف آموزشی، پژوهشی، مدیریتی با محوریت فرهنگی به کار برده و در این راه پربرکت از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.
وزیر بهداشت در پیام خود، ضمن تبریک این روز خجسته به جوانان برومند میهن اسلامی آورده است: از جوانان میخواهم این بخش ارزشمند زندگی خود را قدر بدانند و تواناییهای بالقوه این دوره را در جهت ایجاد آیندهای متعالی هدایت نمایند.
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