"سايه به سايه" بيشترين جايزه را به خانه برد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" در اين مراسم كه با حضور مسئولين نيروي انتظامي ، برگزار كنندگان جشنواره ، مسئولين سينمايي كشور ، جمعي از هنرمندان و اهالي رسانه هاي گروهي برگزار شد . هيات داوران پس از قرائت بيانيه منتخبين جشنواره را اعلام كرد . در اين ميان فيلم سايه به سايه با دريافت 3 جايزه برتر بيشترين اقبال را داشت .

1- بهترين فيلمنامه: سايه به سايه نوشته علي ژكان

2- ديپلم افتخار به فيلمنامه كودك وسرباز نوشته محمد رضايي راد

3- بهترين بازيگر مرد جمشيد هاشم پور براي فيلم "جنايت"

4- ديپلم افتخار به ميكائيل شهرستاني به خاطر بازي در "سايه به سايه "

5- بهترين كارگردان خسرو معصومي به خاطر كارگرداني "رسم عاشق كشي"

6- ديپلم افتخار كارگرداني به محمد علي سجادي به خاطر كارگرداني فيلم "جنايت"

7- بهترين فيلم "سايه به سايه" به تهيه كنندگي علي ژكان و محمد علي سلطان زاده

8- جايزه ويژه هيات داوران به رسول احدي به خاطر فليمبرداري فيلم "عقرب"

9- "ترافيك جهنمي" به كارگرداني آرزو شعبانيان برگزيده اول 110 ثانيه اي فيلم