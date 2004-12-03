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۱۳ آذر ۱۳۸۳، ۲۰:۰۷

جشنواره فيلم پليس خاتمه يافت

"سايه به سايه" بيشترين جايزه را به خانه برد

اولين جشنواره فيلم پليس با اعلام برگزيدگان بخش آثار سينمايي و 110 ثانيه اي در مراسم اختتاميه در تالار وحدت به كار خود پايان داد .

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" در اين مراسم كه با حضور مسئولين نيروي انتظامي ، برگزار كنندگان جشنواره ، مسئولين سينمايي كشور ، جمعي از هنرمندان و اهالي رسانه هاي گروهي برگزار شد . هيات داوران پس از قرائت بيانيه منتخبين جشنواره را اعلام كرد . در اين ميان فيلم سايه به سايه با دريافت 3 جايزه برتر بيشترين اقبال را داشت .

1- بهترين فيلمنامه: سايه به سايه نوشته علي ژكان
2- ديپلم افتخار به فيلمنامه كودك وسرباز نوشته محمد رضايي راد
3- بهترين بازيگر مرد جمشيد هاشم پور براي فيلم "جنايت"
4- ديپلم افتخار به ميكائيل شهرستاني به خاطر بازي در "سايه به سايه "
5- بهترين كارگردان خسرو معصومي   به خاطر كارگرداني "رسم عاشق كشي"
6- ديپلم افتخار كارگرداني به محمد علي سجادي به خاطر كارگرداني فيلم "جنايت"
7- بهترين فيلم "سايه به سايه" به تهيه كنندگي علي ژكان و محمد علي سلطان زاده
8- جايزه ويژه هيات داوران به رسول احدي به خاطر فليمبرداري فيلم "عقرب"
9- "ترافيك جهنمي" به كارگرداني آرزو شعبانيان برگزيده اول 110 ثانيه اي فيلم

کد مطلب 135904

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