166 معتاد بهبود یافته در لرستان آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معتادان بهبود یافته افرادی هستند که با اراده شخصی و خواسته خود از قید مواد مخدر رهایی یافته و جهت وابسته نشدن مجدد به این افیون خانمان سوز در کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای مستقر در زندان شرکت کرده اند تا بعد ازخروج از زندان بتواند وارد جامعه شده و کسب و کاری را برای خود انتخاب کنند.

وی ادامه داد: این معتادان در سال گذشته به تعداد 166 نفر معادل 89 هزار و 640 نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای را فراگرفتند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: این معتادان در رشته های مکانیک، برق خودرو، تعمیر موتور سیکلت، کشتکار گلخانه ای، درود گری، برق ساختمان، پیرایش مردانه و مشبک کاری تحت پوشش آموزشهای لازم در زندانهای استان قرار گرفتند.