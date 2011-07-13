دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله صافی گلپایگانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح چهارشنبه به صورت محرمانه و در فضای صمیمانه برگزار شد؛ دکتر علی لاریجانی در ابتدا گزارشی از طرحها و برنامههای مجلس شورای اسلامی، اقتصاد داخلی و اوضاع منطقه خدمت معظم له ارائه نمود.
مرجع تقلید شیعیان نیز در این دیدار ضمن تبریک دهه فرخندهی مهدویت، بیانات و رهنمودهای مبسوطی را پیرامون مسائل مهم مملکتی همچون گرانی و تورم و ضرورت ملاحظهی اقشار آسیبپذیر و همچنین بیداری مسلمانان منطقه ارائه نمودند.
قم - خبرگزاری مهر: دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در محل اسکان آیت الله العظمی صافی در مشهد مقدس با وی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح چهارشنبه به صورت محرمانه و در فضای صمیمانه برگزار شد؛ دکتر علی لاریجانی در ابتدا گزارشی از طرحها و برنامههای مجلس شورای اسلامی، اقتصاد داخلی و اوضاع منطقه خدمت معظم له ارائه نمود.
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