دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله صافی گلپایگانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح چهارشنبه به صورت محرمانه و در فضای صمیمانه برگزار شد؛ دکتر علی لاریجانی در ابتدا گزارشی از طرح‌ها و برنامه‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد داخلی و اوضاع منطقه خدمت معظم له ارائه نمود.



مرجع تقلید شیعیان نیز در این دیدار ضمن تبریک دهه‌ فرخنده‌ی مهدویت، بیانات و رهنمودهای مبسوطی را پیرامون مسائل مهم مملکتی همچون گرانی و تورم و ضرورت ملاحظه‌ی اقشار آسیب‌پذیر و همچنین بیداری مسلمانان منطقه ارائه نمودند.