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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله صافی گلپایگانی

دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله صافی گلپایگانی

قم - خبرگزاری مهر: دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در محل اسکان آیت الله العظمی صافی در مشهد مقدس با وی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح چهارشنبه به صورت محرمانه و در فضای صمیمانه برگزار شد؛ دکتر علی لاریجانی در ابتدا گزارشی از طرح‌ها و برنامه‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد داخلی و اوضاع منطقه خدمت معظم له ارائه نمود.

مرجع تقلید شیعیان نیز در این دیدار ضمن تبریک دهه‌ فرخنده‌ی مهدویت، بیانات و رهنمودهای مبسوطی را پیرامون مسائل مهم مملکتی همچون گرانی و تورم و ضرورت ملاحظه‌ی اقشار آسیب‌پذیر و همچنین بیداری مسلمانان منطقه ارائه نمودند.

کد مطلب 1359051

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