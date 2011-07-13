به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مهدی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی های شهرستان در سال جاری 8.6 درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: درتوزیع این اعتبارات درسطح دستگاههای شهرستان پروژه های نیمه تمام و مصوبات هیئت دولت در اولویت قرار دارد.

وی گفت: سال گذشته 64 میلیارد ریال اعتبار درقالب 180پروژه به شهرستان اختصاص یافته که اکثر این اعتبارات جذب شده است.

وی راه اندازی رشته کارشناسی محیط زیست، مجتمع دامداری سه قلعه و آیسک، احداث سالن ورزشی در مراکز بخشها و دو روستای شهرستان و اتمام عملیات گلزار شهدای شهرستان را بخشی از نیازهای ضروری سرایان برشمرد.

مهدی نژاد ادامه داد: با توجه به اشتغال بیش از85 درصد مردم شهرستان به کشاورزی و دامداری توجه ویژه به این حوزه ضروری است.

فرماندارسرایان از اختصاص دو میلیارد ریال به صندوق حمایت از کشاورزی شهرستان خبرداد و گفت: توسعه و رونق فعالیتهای کشاورزی درگرو تقویت این صندوق و تخصیص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی نیز دراین جلسه محور و اساس توزیع اعتبارات را عدالت برشمرد و گفت: اگر درتوزیع اعتبارات عدالت مد نظر قرار نگیرد در واقع به مردم منطقه ظلم و جفا روا داشته می شود.

مجید امینی افزود: درتوزیع اعتبارات تمام سعی و تلاش این است تا تمامی شاخص ها در توزیع اعتبارات لحاظ شود و طرحهای ضروری از اعتبارات بهره مند شوند.

وی به ضرورت بهره وری از اعتبارات اشاره کرد و ادامه داد: اولویت اصلی در توزیع اعتبارات طرحها و پروژه های نیمه تمام و طرحهایی است که شاخص آن نسبت به شاخص و میانگین کشوری واستانی پایین است.

امام جمعه سرایان نیز در این جلسه اصل و اساس آفرینش و تمام برنامه ریزی ها را عدالت دانست و افزود: توجه به مسائل عبادی و تبلیغ دین و تحصیل علم در برنامه ریزی ها باید مورد اهتمام ویژه مسئولین شهرستان قرار گیرد.

حجت الاسلام سالاری احداث مسجد در ورودی و مسیر حاشیه جاده سرایان- بیرجند را از نیازهای شهرستان برشمرد.

سرایان در استان خراسان جنوبی واقع شده است.